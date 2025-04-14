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Жилой комплекс Eden Rock

Агиос Тихонас, Кипр
от
$1,21 млн
от
$7,291/м²
BTC
14.4323404
ETH
756.4606674
USDT
1 199 602.3708655
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26248
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    Koinoteta Agiou Tychona
  • Деревня
    Агиос Тихонас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и тихом районе туристического района, примерно в полукилометре от набережной. Здание достигает 8 этажей в высоту. Здания расположены вокруг ландшафтного сада, расположенного в центре проекта. На дизайн влияют элементы как природного, так и рукотворного мира. Напоминающая суперяхту, надстройка каждого блока мягко террасирует вниз от своей высшей точки с балконами со всех сторон. Широкие горизонтальные полосы образуют непрерывные балюстрады, которые обертывают блоки на каждом уровне, подчеркивая горизонтальный характер развития, которое простирается до более чем 300 линейных метров в длину. Жители будут наслаждаться конфиденциальностью закрытого комплекса с расширенными удобствами гостиничного типа, включая консьерж, SPA, открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал, ландшафтные сады, игровую площадку для детского клуба с игровой комнатой.

Местонахождение на карте

Агиос Тихонас, Кипр

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Жилой комплекс Eden Rock
Агиос Тихонас, Кипр
от
$1,21 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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