Жилой комплекс Eden Rock

Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и тихом районе туристического района, примерно в полукилометре от набережной. Здание достигает 8 этажей в высоту. Здания расположены вокруг ландшафтного сада, расположенного в центре проекта. На дизайн влияют элементы как природного, так и рукотворного мира. Напоминающая суперяхту, надстройка каждого блока мягко террасирует вниз от своей высшей точки с балконами со всех сторон. Широкие горизонтальные полосы образуют непрерывные балюстрады, которые обертывают блоки на каждом уровне, подчеркивая горизонтальный характер развития, которое простирается до более чем 300 линейных метров в длину. Жители будут наслаждаться конфиденциальностью закрытого комплекса с расширенными удобствами гостиничного типа, включая консьерж, SPA, открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал, ландшафтные сады, игровую площадку для детского клуба с игровой комнатой.