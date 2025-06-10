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Жилой комплекс Adonidos Gardens

Героскипу, Кипр
от
$218,908
от
$3,687/м²
BTC
2.6038627
ETH
136.4795756
USDT
216 430.5819891
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26388
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Студии, квартиры с 1 и 2 спальнями | Жилая площадь: от 36 до 88 м² | Крытые веранды: от 7 до 26 м²
Бассейн и зона BBQ на крыше | Личная парковка и кладовая | Класс A | Сдача через 18 месяцев

Adonidos Gardens — это новый жилой проект в престижном районе Героскипу, Пафос, включающий 44 апартамента в 5 жилых блоках. Проект сочетает современную архитектуру, просторные планировки, парковку, кладовые и общий бассейн на крыше с зоной BBQ.

🏠 Площади квартир:

  • Студии: от 36 м² + веранда 7.69 м²

  • 1 спальня: 45–60 м² + веранда до 23.3 м²

  • 2 спальни: 80–88 м² + веранда до 26 м²

📐 Общая площадь: от 43.69 м² до 112.7 м²

💧 Бассейн на крыше (общий): 4×10 м или 4.10×10.10 м
🚗 Включены парковка и кладовая
🌡 Современная VRF-система охлаждения, фасадная термоизоляция, алюминиевые окна
🛋 Опциональная меблировка под ключ
🔐 Закрытая территория с возможностью установки сигнализации
📊 Класс энергоэффективности: A

📍 Расположение:

  • 3.5 км до пляжа

  • 4 км до центра Пафоса

  • 6 км до аэропорта

  • 1.8 км до гольф-клуба Elea

  • 750 м до супермаркета

  • 2.1 км до школы

  • 2 км до больницы

💼 Идеально для: постоянного проживания, отпуска, инвестиций
📅 Срок сдачи: через 18 месяцев

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 112.7
Цена за м², USD 2,965
Цена квартиры, USD 334,122

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Adonidos Gardens
Героскипу, Кипр
от
$218,908
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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