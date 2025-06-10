Жилой комплекс Adonidos Gardens

Студии, квартиры с 1 и 2 спальнями | Жилая площадь: от 36 до 88 м² | Крытые веранды: от 7 до 26 м²
Бассейн и зона BBQ на крыше | Личная парковка и кладовая | Класс A | Сдача через 18 месяцев
Adonidos Gardens — это новый жилой проект в престижном районе Героскипу, Пафос, включающий 44 апартамента в 5 жилых блоках. Проект сочетает современную архитектуру, просторные планировки, парковку, кладовые и общий бассейн на крыше с зоной BBQ.
🏠 Площади квартир:
Студии: от 36 м² + веранда 7.69 м²
1 спальня: 45–60 м² + веранда до 23.3 м²
2 спальни: 80–88 м² + веранда до 26 м²
📐 Общая площадь: от 43.69 м² до 112.7 м²
💧 Бассейн на крыше (общий): 4×10 м или 4.10×10.10 м
🚗 Включены парковка и кладовая
🌡 Современная VRF-система охлаждения, фасадная термоизоляция, алюминиевые окна
🛋 Опциональная меблировка под ключ
🔐 Закрытая территория с возможностью установки сигнализации
📊 Класс энергоэффективности: A
📍 Расположение:
3.5 км до пляжа
4 км до центра Пафоса
6 км до аэропорта
1.8 км до гольф-клуба Elea
750 м до супермаркета
2.1 км до школы
2 км до больницы
💼 Идеально для: постоянного проживания, отпуска, инвестиций
📅 Срок сдачи: через 18 месяцев