Квартиры в новостройках в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Жилой комплекс Flow
Финикария, Кипр
от
$385,195
Площадь 96–174 м²
Flow — долгожданный проект формата «живи и работай», объединяющий офисы и элитные апартаменты в одном уютном здании. Идеальное расположение рядом с центром Лимассола: пешая доступность до магазинов, ресторанов, школ, парков и культурных объектов. Пляж — всего в 5 минутах ходьбы. Высокие пото…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
