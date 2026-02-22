  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Prodromos
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Prodromos, Кипр

муниципалитет Пафос
42
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Продромос, Кипр
от
$601,641
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Berengaria — современный жилой комплекс с высококачественной отделкой «под ключ». В каждой квартире — деревянные полы, натуральный камень в санузлах, потолки 3,15 м, входные двери с защитой от взлома и огня. Установлены системы водяного тёплого пола и центрального кондиционирования VRF. Санф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
319,279
Квартира 3 комнаты
174.1
730,453
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
