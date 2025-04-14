  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Квартира в новостройке La Mer

Квартира в новостройке La Mer

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,444
BTC
4.8107801
ETH
252.1535558
USDT
399 867.4569551
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26244
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

La Mer - это роскошный жилой проект, расположенный недалеко от охраняемых ЮНЕСКО гробниц королей в Пафосе. Развитие предлагает потрясающий вид на море и находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, что делает его отличным местом, чтобы насладиться знаменитыми закатами Пафоса. Жители будут пользоваться близлежащими удобствами, включая частную британскую школу Aspire, супермаркеты, рестораны и автобусную станцию. Проект состоит из 16 высококачественных квартир с красиво оформленными интерьерами и экстерьерами, обеспечивающих как комфорт, так и стиль в одном из самых востребованных районов города.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 66.0
Цена за м², USD 6,043
Цена квартиры, USD 398,827
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 99.0
Цена за м², USD 4,993
Цена квартиры, USD 494,320

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Резиденция URBAN CITY
муниципалитет Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Жилой комплекс Проект Blue Star в Пафос
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$228,472
Жилой комплекс Angelonia Gardens 2, Pafos
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$339,951
Жилой комплекс Yeni Bogazici
Chloraka, Кипр
от
$249,175
Жилой комплекс Vision
Гермасойя, Кипр
от
$797,653
Вы просматриваете
Квартира в новостройке La Mer
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,444
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Кипр
от
$376,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Serenity, представляет собой изысканную коллекцию современных и просторных 2-комнатных квартир и пентхаусов.Эти культовые апартаменты ждут прибытия самых взыскательных жителей. Те, у кого вкус к лучшим вещам в жизни.Расположенный в самом сердце Ларнаки - области Дросия, Serenity предлагает п…
Ассоциация
Aviv Bit Property LTD
Оставить заявку
Жилой комплекс Проект Blue Star в Пафос
Жилой комплекс Проект Blue Star в Пафос
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$228,472
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Проект Blue Star - это современное, комфортный жилой комплекс  в центре Пафоса, расположенное в районе Универсал. Идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций. О комплексе: Расположение: В центре Пафоса, в районе Универсал. Рядом находится множество магазинов, ресторанов,…
Агентство
Etalon Estate Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Резиденция URBAN CITY
Резиденция URBAN CITY
муниципалитет Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 100–137 м²
6 объектов недвижимости 6
Расположенный в оживленном городском центре Ларнаки, проект «Город Урбан» предлагает уникальное сочетание роскоши и удобства. Это эксклюзивное здание имеет 5 этажей, в общей сложности 16 апартаментов премиум-класса, каждый из которых тщательно разработан, чтобы соответствовать высоким станда…
Застройщик
FIVE TREES LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
FIVE TREES LTD
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Как купить недвижимость на Кипре
21.08.2024
Как купить недвижимость на Кипре
Показать все публикации