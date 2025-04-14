Квартира в новостройке La Mer

La Mer - это роскошный жилой проект, расположенный недалеко от охраняемых ЮНЕСКО гробниц королей в Пафосе. Развитие предлагает потрясающий вид на море и находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа, что делает его отличным местом, чтобы насладиться знаменитыми закатами Пафоса. Жители будут пользоваться близлежащими удобствами, включая частную британскую школу Aspire, супермаркеты, рестораны и автобусную станцию. Проект состоит из 16 высококачественных квартир с красиво оформленными интерьерами и экстерьерами, обеспечивающих как комфорт, так и стиль в одном из самых востребованных районов города.