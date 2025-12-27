  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Строволос
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Строволосе, Кипр

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Жилой комплекс Cape Town Lofts
Жилой комплекс Cape Town Lofts
Жилой комплекс Cape Town Lofts
Строволос, Кипр
от
$192,128
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Cape Town Lofts — стильное городское пространство в самом сердце района Строволос, Никосия. Современная архитектура, утончённый стиль и комфорт создают идеальную атмосферу для жизни в динамичном, но уютном районе. Отличный выбор для проживания, учёбы или инвестиций. Завершение строительства …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
319,062
Квартира 3 комнаты
174.1
729,957
Ассоциация
BitProperty
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Показать все Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2019
Количество этажей 34
1 объект недвижимости 1
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши,…
Застройщик
Cyfield Group
