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Жилой комплекс LIBRA

Chloraka, Кипр
от
$506,944
BTC
6.0299977
ETH
316.0579613
USDT
501 207.6583502
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26391
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Chloraka
  • Город
    Chloraka

О комплексе

LIBRA — это закрытый жилой комплекс, состоящий из 11 двухэтажных вилл с 2 и 3 спальнями, каждая с частным бассейном и панорамным видом на Средиземное море. Комплекс расположен в одном из самых привлекательных районов Пафоса — Хлорака, всего в 1 км от пляжа и в 4 км от центра города. Архитектура проекта органично сочетается с природным окружением, обеспечивая приватность, простор и энергоэффективность класса «А». Виллы оснащены системой сигнализации, солнечными панелями, техникой, кондиционерами и подготовкой под зарядку электромобиля. Идеальный выбор для жизни и инвестиций.

 

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 240.0
Цена за м², USD 2,112
Цена квартиры, USD 506,944

Местонахождение на карте

Chloraka, Кипр

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Жилой комплекс LIBRA
Chloraka, Кипр
от
$506,944
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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