  2. Кипр
  3. район Никосия
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в районе Никосия, Кипр

Никосия
2
Strovolos Municipality
2
Строволос
2
Lakatameia Municipality
1
Жилой комплекс Cape Town Lofts
Строволос, Кипр
от
$192,128
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Cape Town Lofts — стильное городское пространство в самом сердце района Строволос, Никосия. Современная архитектура, утончённый стиль и комфорт создают идеальную атмосферу для жизни в динамичном, но уютном районе. Отличный выбор для проживания, учёбы или инвестиций. Завершение строительства …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,749
Квартира 3 комнаты
174.1
722,378
Ассоциация
BitProperty
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2019
Количество этажей 34
1 объект недвижимости 1
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши,…
Застройщик
Cyfield Group
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Лакатамия, Кипр
от
$305,398
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
2 объекта недвижимости 2
For sale 12 villas in Epoque Residences in Lakatamia, Nicosia   Epoque Residences is a contemporary residential complex located in the peaceful area of Lakatamia, combining elegant design with everyday comfort. The project consists of spacious 3- and 4-bedroom homes that blend modern a…
Ассоциация
BitProperty
