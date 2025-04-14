Квартира в новостройке VOS Residences

VOS находится в нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов и бутиков на улице Колонакиу. Пройдите немного дальше, и вы доберетесь до набережной и песчаного пляжа, чтобы прогуляться по воде, в то время как центр города находится всего в 1 км. На машине всего в нескольких минутах езды от популярного пляжа Дасуди, расширенного участка зрелой средиземноморской зелени, которая украшает береговую линию. Благодаря своему космополитическому духу и образу жизни, пристани для яхт и предстоящему курорту казино, приморский город Лимассол является одним из самых мощных магнитов в восточном Средиземноморье. Помимо достопримечательностей самого города, близость к зеленым горам Кипра с их живописными деревнями, бутиками и скрытыми монастырями делает этот город желанным местом для покупателей жилья и инвесторов в недвижимость.

Спрос на роскошную жилую недвижимость в Лимассоле высок и, как ожидается, будет расти еще больше, поскольку ряд предстоящих крупных инфраструктурных проектов и коммерческих разработок выводят город на новый уровень.