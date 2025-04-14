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Квартира в новостройке VOS Residences

Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$780,802
BTC
9.2874784
ETH
486.7964510
USDT
771 966.3451794
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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ID: 26252
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    Demos Agiou Athanasiou

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

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VOS находится в нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов и бутиков на улице Колонакиу. Пройдите немного дальше, и вы доберетесь до набережной и песчаного пляжа, чтобы прогуляться по воде, в то время как центр города находится всего в 1 км. На машине всего в нескольких минутах езды от популярного пляжа Дасуди, расширенного участка зрелой средиземноморской зелени, которая украшает береговую линию. Благодаря своему космополитическому духу и образу жизни, пристани для яхт и предстоящему курорту казино, приморский город Лимассол является одним из самых мощных магнитов в восточном Средиземноморье. Помимо достопримечательностей самого города, близость к зеленым горам Кипра с их живописными деревнями, бутиками и скрытыми монастырями делает этот город желанным местом для покупателей жилья и инвесторов в недвижимость.

Спрос на роскошную жилую недвижимость в Лимассоле высок и, как ожидается, будет расти еще больше, поскольку ряд предстоящих крупных инфраструктурных проектов и коммерческих разработок выводят город на новый уровень.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 121.0
Цена за м², USD 6,453
Цена квартиры, USD 780,801

Местонахождение на карте

Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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Квартира в новостройке VOS Residences
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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