Жилой комплекс MARE

MARE — это престижный жилой комплекс из 37 отдельно стоящих и смежных вилл с 3 спальнями, расположенный всего в 200 метрах от побережья Като Пафоса. Каждая вилла сочетает в себе утонченную архитектуру, энергоэффективность класса «А» и высокий уровень комфорта: частный бассейн, сад на крыше, сигнализация, подготовка под зарядку электромобиля, кондиционирование и центральное отопление. Проект идеально подходит для жизни у моря с быстрым доступом к пляжу, школам, магазинам, ресторанам и центру города. MARE — это современная роскошь в гармонии с природой и морской атмосферой.