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Жилой комплекс MARE

Героскипу, Кипр
от
$595,288
BTC
7.0808278
ETH
371.1364612
USDT
588 551.6562937
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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ID: 26395
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

О комплексе

MARE — это престижный жилой комплекс из 37 отдельно стоящих и смежных вилл с 3 спальнями, расположенный всего в 200 метрах от побережья Като Пафоса. Каждая вилла сочетает в себе утонченную архитектуру, энергоэффективность класса «А» и высокий уровень комфорта: частный бассейн, сад на крыше, сигнализация, подготовка под зарядку электромобиля, кондиционирование и центральное отопление. Проект идеально подходит для жизни у моря с быстрым доступом к пляжу, школам, магазинам, ресторанам и центру города. MARE — это современная роскошь в гармонии с природой и морской атмосферой.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дом
Площадь, м² 200.0 – 245.0
Цена за м², USD 2,524 – 2,976
Цена квартиры, USD 595,288 – 618,406

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс MARE
Героскипу, Кипр
от
$595,288
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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