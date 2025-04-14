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Жилой комплекс Almond Villas

Епископи, Кипр
от
$564,000
BTC
6.7086721
ETH
351.6301883
USDT
557 618.4271018
* Цена указана для справки
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ID: 26320
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Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Episkopi Pafou
  • Деревня
    Епископи

О комплексе

Almond Villas — это коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди миндальных и оливковых деревьев в живописных холмах Эпископи, Пафос. Просторные интерьеры с панорамными окнами наполняются естественным светом, предлагая комфорт благодаря VRV-системам и тёплым полам. Каждая вилла окружена зелёным садом с частным бассейном и террасой для отдыха на свежем воздухе. Современные кухни, стильные гостиные и уютные спальни выполнены с безупречным качеством, а варианты планировок с 2, 3 или 4 спальнями подойдут для разных потребностей. Это идеальное место для жизни или отдыха в тишине и красоте кипрской природы.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 198.8 – 369.0
Цена за м², USD 1,528 – 3,153
Цена квартиры, USD 564,000 – 626,667

Местонахождение на карте

Епископи, Кипр

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Жилой комплекс Almond Villas
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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