Жилой комплекс Almond Villas

Almond Villas — это коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди миндальных и оливковых деревьев в живописных холмах Эпископи, Пафос. Просторные интерьеры с панорамными окнами наполняются естественным светом, предлагая комфорт благодаря VRV-системам и тёплым полам. Каждая вилла окружена зелёным садом с частным бассейном и террасой для отдыха на свежем воздухе. Современные кухни, стильные гостиные и уютные спальни выполнены с безупречным качеством, а варианты планировок с 2, 3 или 4 спальнями подойдут для разных потребностей. Это идеальное место для жизни или отдыха в тишине и красоте кипрской природы.