Квартиры в новостройках в Арадиппу, Кипр

Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Арадиппу, Кипр
от
$164,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 80–208 м²
3 объекта недвижимости 3
Oak Residence - это эксклюзивная новая разработка в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки, Арадиппу, сразу за Лидлом и рядом с красивым общественным садом. Проект включает в себя 8 современных квартир: шесть просторных двухкомнатных блоков и две однокомнатные квартиры, предназн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
79.7
170,716
Квартира 2 комнаты
128.4 – 207.9
217,810 – 288,451
