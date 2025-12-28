  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Ларнака
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в муниципалитете Ларнака, Кипр

муниципалитет Пафос
41
Пейя
9
Айя-Напа
2
Паралимни
13
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$283,033
Площадь 72–101 м²
2 объекта недвижимости
Жилой комплекс Eos — новый проект от Adwan Real Estate, расположенный в самом сердце Ларнаки, на тихой улице прямо напротив комплекса Helios. Здесь гармонично сочетаются удобства городской жизни и атмосфера уединённого отдыха. Всего 8 просторных апартаментов с 1 и 2 спальнями, крытыми веранд…
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Просторная 3-спальная квартира 131 м2 на 5-м этаже. Проект расположен в престижном районе Маккензи Маккензи с его знаменитыми ресторанами, барами и тавернами всего в 70 метрах от моря. Квартира имеет современный дизайн, высокое качество отделочных материалов и удобную планировку. Вся инфраст…
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$142,216
Год сдачи 2025
Terra Life в ИскелеTricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.Основным преимуществом недвижим…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,13 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и современного дизайна в этой исключительной мезонетной квартире, расположенной в престижной новой зоне Ларнаки Марина. С энергетическим классом А, это жильё предлагает экологичное проживание с захватывающими панорамными видами на марин…
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
Площадь 67–191 м²
4 объекта недвижимости
Добро пожаловать в знаковый прибрежный проект, который переосмысляет будущее Ларнаки — устойчивое сообщество XXI века, превращающее 300 000 м² бывших промышленных территорий в современное пространство для жизни и отдыха. Комплекс предлагает роскошные резиденции от студий до 3-комнатных апарт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
89.5
765,342
Квартира 2 комнаты
161.2
1,53 млн
Квартира
190.5
2,07 млн
Студия
67.0
612,274
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
