  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Жилой комплекс SEAVIEW

Жилой комплекс SEAVIEW

Киссонерга, Кипр
от
$1,04 млн
BTC
12.3490855
ETH
647.2683683
USDT
1 026 444.2060616
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26487
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Kissonergas
  • Деревня
    Киссонерга

О комплексе

MITO Seaview — Современный жилой комплекс с потрясающим видом на море, Пафос
MITO Seaview — это стильный комплекс из современных квартир, таунхаусов и вилл, расположенный на возвышенности с прямыми видами на море. Архитектура сочетает минимализм и функциональность, предлагая комфортные планировки, большие террасы и качественную отделку. Жители комплекса получают доступ к бассейну, зелёным зонам и частной парковке. Удобное расположение всего в 5 минутах от центра Пафоса, пляжей, супермаркетов и всех городских удобств делает MITO Seaview идеальным выбором для жизни и инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 268.0 – 324.0
Цена за м², USD 2,557 – 3,874
Цена квартиры, USD 828,479 – 1,04 млн

Местонахождение на карте

Киссонерга, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс INFINITY
Пейя, Кипр
от
$639,769
Жилой комплекс Queens
Гермасойя, Кипр
от
$763,830
Жилой комплекс Azalea
Гермасойя, Кипр
Цена по запросу
Жилой комплекс ATRIUM
Героскипу, Кипр
от
$264,090
Жилой комплекс Elite Residences
Героскипу, Кипр
от
$971,078
Вы просматриваете
Жилой комплекс SEAVIEW
Киссонерга, Кипр
от
$1,04 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель «Eva».
Апарт - отель «Eva».
Кало Хорио Ларнакас, Кипр
от
$424,087
Роскошный комплекс, от скалистых зеленых гор сквозь долину вниз к чистому синему морю располагается проект «Eva». Это новый роскошный комплекс вилл, таунхаусов и апартаментов в Лапте, западном регионе Кирении, где горы ближе всего подходят к морю. Комплекс расположен в первой линии мор…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
Оставить заявку
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$387,592
Площадь 50–332 м²
14 объектов недвижимости 14
Olivia Homes — это элегантные виллы на Кипре, которые идеально сочетают роскошь и природу. Каждая вилла отличается просторными комнатами, современными удобствами и высококачественной отделкой. С видом на живописные окрестности, просторные террасы и частные бассейны, эти дома предлагают комфо…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Breeze Residence
Жилой комплекс Breeze Residence
район Ларнака, Кипр
от
$181,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 74–241 м²
5 объектов недвижимости 5
Breeze Residence - это жилой комплекс премиум-класса в Ливадии, Ларнака, Кипр, с доставкой в декабре 2027 года. Состоящий из двух трехэтажных блоков, он предлагает 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 96 м2 до 240,5 м2 по цене от 180 000 до 410 000 евро. Пентхаусы имеют частные сады на …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации