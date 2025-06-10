Жилой комплекс SEAVIEW

MITO Seaview — Современный жилой комплекс с потрясающим видом на море, Пафос

MITO Seaview — это стильный комплекс из современных квартир, таунхаусов и вилл, расположенный на возвышенности с прямыми видами на море. Архитектура сочетает минимализм и функциональность, предлагая комфортные планировки, большие террасы и качественную отделку. Жители комплекса получают доступ к бассейну, зелёным зонам и частной парковке. Удобное расположение всего в 5 минутах от центра Пафоса, пляжей, супермаркетов и всех городских удобств делает MITO Seaview идеальным выбором для жизни и инвестиций.