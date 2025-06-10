Жилой комплекс Evergreen

🌳 Evergreen 2 — стильные апартаменты с панорамными видами в Агиос Тихонас, Лимасол

1–3 спальни | Площадь: 68–130 м² | Просторные террасы | Класс энергоэффективности А | VRF-система | Тёплые полы

🏡 Evergreen 2 — это современный проект с энергосберегающей архитектурой в престижной зоне Лимасола — Агиос Тихонас. Семь эксклюзивных квартир с панорамными видами расположены всего в 6 минутах от пляжей с «Голубым флагом», школ, ресторанов и магазинов.

🔑 Преимущества комплекса:

• Просторные планировки с крытой площадью от 68 м² до 130 м²

• Панорамные окна с энергосберегающим стеклом

• Тёплые полы и VRF-система охлаждения

• Высококачественная отделка, современная сантехника

• Крытые парковочные места и частные кладовые

📍 Расположение:

• 6 мин. до пляжа

• 8 мин. до гольф-клуба

• 10 мин. до центра Лимасола

• 40 мин. до аэропорта Ларнаки

🏠 Идеально для:

Постоянного проживания, инвестиций или сдачи в аренду с отличной доходностью.

📞 Свяжитесь с нами для подробной информации, планировок или записи на просмотр!