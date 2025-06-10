Жилой комплекс Evergreen

🌳 Evergreen 2 — стильные апартаменты с панорамными видами в Агиос Тихонас, Лимасол
1–3 спальни | Площадь: 68–130 м² | Просторные террасы | Класс энергоэффективности А | VRF-система | Тёплые полы
🏡 Evergreen 2 — это современный проект с энергосберегающей архитектурой в престижной зоне Лимасола — Агиос Тихонас. Семь эксклюзивных квартир с панорамными видами расположены всего в 6 минутах от пляжей с «Голубым флагом», школ, ресторанов и магазинов.
🔑 Преимущества комплекса:
• Просторные планировки с крытой площадью от 68 м² до 130 м²
• Панорамные окна с энергосберегающим стеклом
• Тёплые полы и VRF-система охлаждения
• Высококачественная отделка, современная сантехника
• Крытые парковочные места и частные кладовые
📍 Расположение:
• 6 мин. до пляжа
• 8 мин. до гольф-клуба
• 10 мин. до центра Лимасола
• 40 мин. до аэропорта Ларнаки
🏠 Идеально для:
Постоянного проживания, инвестиций или сдачи в аренду с отличной доходностью.
📞 Свяжитесь с нами для подробной информации, планировок или записи на просмотр!