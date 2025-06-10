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Жилой комплекс Evergreen

Агиос Тихонас, Кипр
от
$768,684
от
$5,417/м²
BTC
9.1433408
ETH
479.2415816
USDT
759 985.7629431
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26508
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    Koinoteta Agiou Tychona
  • Деревня
    Агиос Тихонас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌳 Evergreen 2 — стильные апартаменты с панорамными видами в Агиос Тихонас, Лимасол
1–3 спальни | Площадь: 68–130 м² | Просторные террасы | Класс энергоэффективности А | VRF-система | Тёплые полы

🏡 Evergreen 2 — это современный проект с энергосберегающей архитектурой в престижной зоне Лимасола — Агиос Тихонас. Семь эксклюзивных квартир с панорамными видами расположены всего в 6 минутах от пляжей с «Голубым флагом», школ, ресторанов и магазинов.

🔑 Преимущества комплекса:
• Просторные планировки с крытой площадью от 68 м² до 130 м²
• Панорамные окна с энергосберегающим стеклом
• Тёплые полы и VRF-система охлаждения
• Высококачественная отделка, современная сантехника
• Крытые парковочные места и частные кладовые

📍 Расположение:
• 6 мин. до пляжа
• 8 мин. до гольф-клуба
• 10 мин. до центра Лимасола
• 40 мин. до аэропорта Ларнаки

🏠 Идеально для:
Постоянного проживания, инвестиций или сдачи в аренду с отличной доходностью.

📞 Свяжитесь с нами для подробной информации, планировок или записи на просмотр!

Местонахождение на карте

Агиос Тихонас, Кипр

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Жилой комплекс Evergreen
Агиос Тихонас, Кипр
от
$768,684
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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