Квартиры в новостройках в Фамагусте, Кипр

Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Паралимни, Кипр
от
$759,745
Площадь 335–452 м²
2 объекта недвижимости 2
Ariel Residences — это современный жилой комплекс из вилл с 3 спальнями, частными бассейнами и участками от 297 до 452 м². Он расположен всего в 520 м от пляжа Ayia Triada и в 2 км от новой марины Paralimni. Закрытая территория, высококачественная отделка и близость к магазинам, школам и пля…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Каппарис, Кипр
от
$273,049
Площадь 68–117 м²
2 объекта недвижимости 2
Amaya Residences — это стильный жилой комплекс с охраной в районе Каппарис (Паралимни), предлагающий апартаменты с 1 и 2 спальнями, высококачественной отделкой и общим бассейном. Всего 1,2 км до пляжей Айя-Триада и Мала́ма, рядом новая марина Паралимни. В шаговой доступности — супермаркеты, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.7
273,325
Квартира 2 комнаты
117.0
354,741
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Lunae Residence
Жилой комплекс Lunae Residence
Жилой комплекс Lunae Residence
Жилой комплекс Lunae Residence
Жилой комплекс Lunae Residence
Каппарис, Кипр
от
$280,521
Площадь 89–107 м²
2 объекта недвижимости 2
Lunae Residences — это бутик-комплекс из пяти современных апартаментов в районе Каппарис, всего в 600 м от пляжа Ayia Triada и в 300 м от ресторанов и магазинов. Всего по два апартамента на этаж и один роскошный пентхаус с панорамной террасой. Просторные планировки, естественное освещение, з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.0
279,141
Квартира 3 комнаты
106.7
302,401
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
John TaylorJohn Taylor
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Жилой комплекс Semera Villas
Каппарис, Кипр
от
$3,89 млн
Площадь 1 325 м²
1 объект недвижимости 1
Semera Villas — это эксклюзивный проект в районе Каппарис (Айя-Напа), всего в нескольких шагах от пляжа Мала́ма и оживлённой центральной улицы. Современная архитектура, премиальная отделка, частные бассейны и природные оттенки в интерьере создают уют и стиль. В окружении лучших пляжей, курор…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Жилой комплекс Pliades Leaflet
Айя-Напа, Кипр
от
$1,74 млн
Площадь 601 м²
1 объект недвижимости 1
Эта вилла с 5 спальнями в элитном комплексе Pliades расположена у самого моря, в спокойном районе Айя-Фекла, рядом с мариной Айя-Напы и пляжами с Голубым флагом. Площадь виллы — до 272 м², инфинити-бассейн до 66 м², современная архитектура, терраса на крыше, цокольный этаж с хоз. помещениями…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
район Фамагуста, Кипр
от
$310,319
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Лучшее для тебяПраздничная жизнь с ее великолепным расположением 25 минут до аэропорта, 5 минут до частных школ, 5 минут до Трикомо, 2 минуты до моря и пляжа, 10 минут до Фамагусты, 10 минут до больницы, 2 минуты до супермаркета, 10 минут до университетаОткройте для себя новую эру своей жизн…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Показать контакты
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Каппарис, Кипр
от
$233,768
Площадь 90–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Nour Residences — это современный жилой комплекс в самом центре Паралимни, всего в 600 м от городской площади и в 3,2 км от пляжей. Просторные апартаменты с 2–3 спальнями, высококачественная отделка, закрытая территория и шаговая доступность до магазинов, школ и ресторанов. Идеально для комф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.8
232,617
Квартира 3 комнаты
136.7
290,771
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
Жилой комплекс Sunset Bay
район Фамагуста, Кипр
от
$270,368
Год сдачи 2025
ПРОЕКТЫ▪ 7 блоков 2+1Twin DuplexVillas▪ 9 блоков 1+1 квартиры▪ 5 независимых вилл 4+1▪ Крыша террасы для квартир на 1 этаже▪ Крытый и открытый бассейн▪ СПА Центр & Wellness▪ Gym & Sport поле▪ Ресторан и бар▪ Управление арендой▪ Дизельный генераторинфраструктураУниверситеты и SCOOHLSФинальный…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Показать контакты
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
район Фамагуста, Кипр
от
$129,340
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Северный парк - это новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центральной части Фамагусты, в окружении всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, кинотеатров и спортивных площадок, недалеко от Государственного …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Показать контакты
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Каппарис, Кипр
от
$195,861
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
📍 Паралимни, Кипр | Завершение строительства: июль 2027 Идеальный проект для жизни, отдыха и инвестиций – Niero City Apartments в самом центре Паралимни. Современный жилой комплекс всего в 7 минутах от пляжей Каппарис и Новой марины Паралимни, а также в 10 минутах от знаменитого Fig Tree…
Агентство
Invest Cafe
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Каппарис, Кипр
от
$234,536
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты Blue View Lifestyle совмещают роскошный образ жизни и летний лайфстайл с захватывающим видом на море. Наслаждайтесь спокойными моментами у бассейна и вечерними прогулками по проспекту Каппари, где вы найдёте бары, рестораны, супермаркеты и множество других удобств. Blue View в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
80.0
282,630
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
район Фамагуста, Кипр
от
$189,106
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
АВРАЛУКСЭтот проект расположен в Yeni Boğaziçi и занимает площадь 18 988,03 м2 и включает 100 современных единиц с рядом фантастических объектов.НАШИ КОМПАНИИ СЕРВИСЫМы оказываем поддержку клиентам до и после процесса продаж.Управление имуществомНаша служба управления недвижимостью заботится…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Показать контакты
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Fig Tree
Жилой комплекс Fig Tree
Жилой комплекс Fig Tree
Жилой комплекс Fig Tree
Жилой комплекс Fig Tree
Жилой комплекс Fig Tree
Паралимни, Кипр
от
$800,655
Площадь 99 м²
1 объект недвижимости 1
Fig Tree Residences — это закрытый жилой комплекс с апартаментами в 250 м от знаменитого пляж
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.4
796,711
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Паралимни, Кипр
от
$847,408
Площадь 415–452 м²
2 объекта недвижимости 2
Alaya Eco Friendly Residence — это коллекция современных вилл с 4 спальнями, расположенных у подножия национального парка Каво Греко, всего в 600 м от пляжа Konnos. Виллы сочетают экологичный подход, премиальную отделку и панорамные виды на море и скалы. Участки от 400 до 550 м², частные бас…
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Паралимни, Кипр
от
$195,861
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
🏡 В продаже: 7 квартир с 1 спальней — от €168 000 + НДС 6 квартир с 2 спальнями — от €249 000 + НДС 3-комнатные квартиры — все проданы или не указаны в наличии 📌 Общее описание проекта: 3-этажный дом на 16 апартаментов Площади от 54 м² до 107…
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс Niero City Apartments
Жилой комплекс Niero City Apartments
Жилой комплекс Niero City Apartments
Жилой комплекс Niero City Apartments
Жилой комплекс Niero City Apartments
Паралимни, Кипр
от
$273,925
Площадь 81–83 м²
2 объекта недвижимости 2
Niero City Apartments — это гармоничное сочетание современной городской жизни и уюта Средиземноморья, расположенное в самом центре Паралимни, всего в нескольких минутах от пляжей Протараса. Комплекс предлагает 15 стильных апартаментов с 1–3 спальнями, просторными балконами и панорамными вида…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
81.0 – 83.0
275,651 – 354,741
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Айя-Напа, Кипр
от
$1,92 млн
Площадь 773 м²
1 объект недвижимости 1
Эта вилла с 5 спальнями в комплексе Ionion Seafront Villas расположена в нескольких шагах от Средиземного моря. Площадь — до 265 м², участок — до 861 м². Классическая архитектура в греческом стиле, собственный бассейн с переливом, просторный сад с барбекю и открытая планировка. Рядом — гаван…
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Almaria Phase D
Жилой комплекс Almaria Phase D
Жилой комплекс Almaria Phase D
Жилой комплекс Almaria Phase D
Жилой комплекс Almaria Phase D
Жилой комплекс Almaria Phase D
Паралимни, Кипр
от
$724,680
Площадь 369 м²
1 объект недвижимости 1
Almaria Phase D — это второй этап престижного жилого проекта Almaria Villas, расположенного в Пернере, всего в 610 м от побережья. Комплекс включает просторные виллы с 4–5 спальнями, собственными бассейнами и участками от 330 м². Современная архитектура, премиальные материалы, панорамные вид…
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс SELARON RESIDENCE
Жилой комплекс SELARON RESIDENCE
Жилой комплекс SELARON RESIDENCE
Жилой комплекс SELARON RESIDENCE
Жилой комплекс SELARON RESIDENCE
Жилой комплекс SELARON RESIDENCE
район Фамагуста, Кипр
от
$183,723
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SELARON RESIDENCE, где современная элегантность встречается с прибрежным очарованием в самом сердце района Лонг Бич, Фамагуста. Расположенный в 500 метрах от нетронутых песчаных пляжей и всего в 50 метрах от леса Лонг Бич, с легким доступом к основным дорогам и шоссе. Сост…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Показать контакты
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Olivia Villas
Жилой комплекс Olivia Villas
Жилой комплекс Olivia Villas
Жилой комплекс Olivia Villas
Жилой комплекс Olivia Villas
Жилой комплекс Olivia Villas
Паралимни, Кипр
от
$666,238
Площадь 241 м²
1 объект недвижимости 1
Olivia Villas — это современные виллы с 3 спальнями и собственными бассейнами, расположенные всего в 700 м от пляжа Marlita в престижном районе Пернера. Площадь застройки — до 156 м², участки — до 353 м². Просторные планировки, высококачественная отделка, зелёная зона рядом, парковка на 2 ма…
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
