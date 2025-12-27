  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
13
Протарас
5
Жилой комплекс Lunae Residence
Каппарис, Кипр
от
$280,521
Площадь 89–107 м²
2 объекта недвижимости 2
Lunae Residences — это бутик-комплекс из пяти современных апартаментов в районе Каппарис, всего в 600 м от пляжа Ayia Triada и в 300 м от ресторанов и магазинов. Всего по два апартамента на этаж и один роскошный пентхаус с панорамной террасой. Просторные планировки, естественное освещение, з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.0
282,564
Квартира 3 комнаты
106.7
306,110
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Паралимни, Кипр
от
$759,745
Площадь 335–452 м²
2 объекта недвижимости 2
Ariel Residences — это современный жилой комплекс из вилл с 3 спальнями, частными бассейнами и участками от 297 до 452 м². Он расположен всего в 520 м от пляжа Ayia Triada и в 2 км от новой марины Paralimni. Закрытая территория, высококачественная отделка и близость к магазинам, школам и пля…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Каппарис, Кипр
от
$234,536
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты Blue View Lifestyle совмещают роскошный образ жизни и летний лайфстайл с захватывающим видом на море. Наслаждайтесь спокойными моментами у бассейна и вечерними прогулками по проспекту Каппари, где вы найдёте бары, рестораны, супермаркеты и множество других удобств. Blue View в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
80.0
286,096
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Паралимни, Кипр
от
$195,861
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
🏡 В продаже: 7 квартир с 1 спальней — от €168 000 + НДС 6 квартир с 2 спальнями — от €249 000 + НДС 3-комнатные квартиры — все проданы или не указаны в наличии 📌 Общее описание проекта: 3-этажный дом на 16 апартаментов Площади от 54 м² до 107…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Almaria Phase D
Паралимни, Кипр
от
$724,680
Площадь 369 м²
1 объект недвижимости 1
Almaria Phase D — это второй этап престижного жилого проекта Almaria Villas, расположенного в Пернере, всего в 610 м от побережья. Комплекс включает просторные виллы с 4–5 спальнями, собственными бассейнами и участками от 330 м². Современная архитектура, премиальные материалы, панорамные вид…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Olivia Villas
Паралимни, Кипр
от
$666,238
Площадь 241 м²
1 объект недвижимости 1
Olivia Villas — это современные виллы с 3 спальнями и собственными бассейнами, расположенные всего в 700 м от пляжа Marlita в престижном районе Пернера. Площадь застройки — до 156 м², участки — до 353 м². Просторные планировки, высококачественная отделка, зелёная зона рядом, парковка на 2 ма…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Nour Residence
Каппарис, Кипр
от
$233,768
Площадь 90–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Nour Residences — это современный жилой комплекс в самом центре Паралимни, всего в 600 м от городской площади и в 3,2 км от пляжей. Просторные апартаменты с 2–3 спальнями, высококачественная отделка, закрытая территория и шаговая доступность до магазинов, школ и ресторанов. Идеально для комф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.8
235,470
Квартира 3 комнаты
136.7
294,338
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Fig Tree
Паралимни, Кипр
от
$800,655
Площадь 99 м²
1 объект недвижимости 1
Fig Tree Residences — это закрытый жилой комплекс с апартаментами в 250 м от знаменитого пляжа Fig Tree Bay в Протарасе. Просторные квартиры с 2–3 спальнями, современная архитектура, высококачественная отделка, общий бассейн и зелёные зоны. Рядом находятся магазины, рестораны, центр Протарас…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.4
806,482
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Amaya Residences
Каппарис, Кипр
от
$273,049
Площадь 68–117 м²
2 объекта недвижимости 2
Amaya Residences — это стильный жилой комплекс с охраной в районе Каппарис (Паралимни), предлагающий апартаменты с 1 и 2 спальнями, высококачественной отделкой и общим бассейном. Всего 1,2 км до пляжей Айя-Триада и Мала́ма, рядом новая марина Паралимни. В шаговой доступности — супермаркеты, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.7
276,677
Квартира 2 комнаты
117.0
359,092
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Каппарис, Кипр
от
$195,861
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
📍 Паралимни, Кипр | Завершение строительства: июль 2027 Идеальный проект для жизни, отдыха и инвестиций – Niero City Apartments в самом центре Паралимни. Современный жилой комплекс всего в 7 минутах от пляжей Каппарис и Новой марины Паралимни, а также в 10 минутах от знаменитого Fig Tree…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Паралимни, Кипр
от
$847,408
Площадь 415–452 м²
2 объекта недвижимости 2
Alaya Eco Friendly Residence — это коллекция современных вилл с 4 спальнями, расположенных у подножия национального парка Каво Греко, всего в 600 м от пляжа Konnos. Виллы сочетают экологичный подход, премиальную отделку и панорамные виды на море и скалы. Участки от 400 до 550 м², частные бас…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Semera Villas
Каппарис, Кипр
от
$3,89 млн
Площадь 1 325 м²
1 объект недвижимости 1
Semera Villas — это эксклюзивный проект в районе Каппарис (Айя-Напа), всего в нескольких шагах от пляжа Мала́ма и оживлённой центральной улицы. Современная архитектура, премиальная отделка, частные бассейны и природные оттенки в интерьере создают уют и стиль. В окружении лучших пляжей, курор…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Niero City Apartments
Жилой комплекс Niero City Apartments
Жилой комплекс Niero City Apartments
Жилой комплекс Niero City Apartments
Жилой комплекс Niero City Apartments
Паралимни, Кипр
от
$273,925
Площадь 81–83 м²
2 объекта недвижимости 2
Niero City Apartments — это гармоничное сочетание современной городской жизни и уюта Средиземноморья, расположенное в самом центре Паралимни, всего в нескольких минутах от пляжей Протараса. Комплекс предлагает 15 стильных апартаментов с 1–3 спальнями, просторными балконами и панорамными вида…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
81.0 – 83.0
279,032 – 359,092
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
