Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7

MESOYI RESIDENCES 7— это масштабный жилой проект, расположенный в живописной загородной зоне площадью более 35 000 м², всего в нескольких минутах езды от центра Пафоса и всех необходимых удобств. Комплекс включает более 80 современных вилл с 3–6 спальнями на участках 270–360 м² с панорамными видами на горы, море и природу. Все виллы отличаются стильной архитектурой, просторными планировками (180–192 м²) и возможностью добавить собственный бассейн или террасу на крыше с баром. Это идеальное решение для тех, кто ищет уединение, комфорт и жизнь в окружении природы без отказа от городской инфраструктуры.