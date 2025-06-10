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Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7

Тремитуса, Кипр
от
$502,816
BTC
5.9808935
ETH
313.4841984
USDT
497 126.1610864
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26396
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Tremithousa
  • Деревня
    Тремитуса

О комплексе

MESOYI RESIDENCES 7— это масштабный жилой проект, расположенный в живописной загородной зоне площадью более 35 000 м², всего в нескольких минутах езды от центра Пафоса и всех необходимых удобств. Комплекс включает более 80 современных вилл с 3–6 спальнями на участках 270–360 м² с панорамными видами на горы, море и природу. Все виллы отличаются стильной архитектурой, просторными планировками (180–192 м²) и возможностью добавить собственный бассейн или террасу на крыше с баром. Это идеальное решение для тех, кто ищет уединение, комфорт и жизнь в окружении природы без отказа от городской инфраструктуры.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 300.0
Цена за м², USD 1,676
Цена квартиры, USD 502,816

Местонахождение на карте

Тремитуса, Кипр

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Жилой комплекс MESOYI RESIDENCES 7
Тремитуса, Кипр
от
$502,816
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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