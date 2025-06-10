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Жилой комплекс The Gallery

Chloraka, Кипр
от
$1,80 млн
BTC
21.4054621
ETH
1 121.9517844
USDT
1 779 201.5878273
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 26418
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Chloraka
  • Город
    Chloraka

О комплексе

The Gallery — это эксклюзивная коллекция из семи современных частных резиденций в Пафосе, сочетающих элегантность, комфорт и продуманный дизайн. Расположенные рядом с морем, дома предлагают панорамные виды, просторные планировки, бесшовное соединение внутренних и внешних пространств, а также собственные инфинити-бассейны и ухоженные сады. Архитектура вдохновлена 10 атрибутами зрения Леонардо да Винчи и ориентирована на гармонию с природой, создавая идеальную атмосферу для спокойной и роскошной жизни на побережье.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 504.0 – 1 400.0
Цена за м², USD 1,733 – 3,571
Цена квартиры, USD 1,80 млн – 2,43 млн

Местонахождение на карте

Chloraka, Кипр

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Жилой комплекс The Gallery
Chloraka, Кипр
от
$1,80 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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