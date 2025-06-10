Жилой комплекс The Gallery

The Gallery — это эксклюзивная коллекция из семи современных частных резиденций в Пафосе, сочетающих элегантность, комфорт и продуманный дизайн. Расположенные рядом с морем, дома предлагают панорамные виды, просторные планировки, бесшовное соединение внутренних и внешних пространств, а также собственные инфинити-бассейны и ухоженные сады. Архитектура вдохновлена 10 атрибутами зрения Леонардо да Винчи и ориентирована на гармонию с природой, создавая идеальную атмосферу для спокойной и роскошной жизни на побережье.