  2. Кипр
  3. Mesogi
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Mesogi, Кипр

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Жилой комплекс ABSOLUTE
Mesogi, Кипр
от
$513,950
Площадь 320–345 м²
2 объекта недвижимости 2
ABSOLUTE — это коллекция из 14 просторных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенных в тихом жилом районе Месоги, всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса. Каждая вилла предлагает роскошную террасу на крыше с баром, панорамные виды и опцию бассейна. В стоимость включены:…
Ассоциация
BitProperty
