  Realting.com
  Кипр
  Lakatameia Municipality
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Lakatameia Municipality, Кипр

Лакатамия
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Лакатамия, Кипр
от
$305,398
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
2 объекта недвижимости 2
For sale 12 villas in Epoque Residences in Lakatamia, Nicosia   Epoque Residences is a contemporary residential complex located in the peaceful area of Lakatamia, combining elegant design with everyday comfort. The project consists of spacious 3- and 4-bedroom homes that blend modern a…
