Жилой комплекс Cap St Georges
Пейя, Кипр
от
$1,74 млн
Площадь 620–800 м²
2 объекта недвижимости 2
Cap St Georges — престижный прибрежный комплекс на юго-западном побережье Кипра, недалеко от Пафоса. Роскошные виллы и резиденции с панорамными видами на море сочетают элегантную архитектуру, премиальную отделку и услуги уровня 5 звезд: частный пляж, спа, рестораны и пристань. Идеальное мест…
BitProperty
Жилой комплекс ZEUS
Пейя, Кипр
от
$1,79 млн
Площадь 1 166 м²
1 объект недвижимости 1
ZEUS Sea Caves — это эксклюзивный жилой проект в престижном прибрежном районе Пафоса. Современные виллы сочетают в себе архитектурную элегантность, панорамные виды на море и высокий уровень комфорта. Просторные планировки, частные бассейны, высокие потолки, окна в пол, индивидуальные кухни, …
BitProperty
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
Площадь 3 000 м²
1 объект недвижимости 1
Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле…
BitProperty
Жилой комплекс INFINITY
Пейя, Кипр
от
$639,769
Площадь 293–800 м²
3 объекта недвижимости 3
INFINITY — это эксклюзивный комплекс из 20 отдельно стоящих вилл класса люкс в живописном и спокойном Пейе. Виллы с 3–5 спальнями оснащены частными бассейнами, тёплыми полами и современной VRF-системой для круглогодичного комфорта. Высокий уровень энергоэффективности (класс A), предусмотренн…
BitProperty
Жилой комплекс Sentire Park
Пейя, Кипр
от
$935,497
Площадь 607–624 м²
2 объекта недвижимости 2
Эта четырёхкомнатная вилла в проекте Sentire Park — это сочетание современной роскоши, абсолютной приватности и природы Кипра. Вилла спроектирована с акцентом на простор: высокие потолки, большая гостиная зона, кухня открытого плана, мастер-сьют и 3 дополнительные спальни. Тёплый пол, VRV-си…
BitProperty
Жилой комплекс Golden View
Пейя, Кипр
от
$598,384
Площадь 152–201 м²
2 объекта недвижимости 2
Golden View — это эксклюзивный комплекс из 57 роскошных вилл с 3 спальнями и частными бассейнами в центре Пейи (Пафос). Построенные по высоким стандартам, виллы открывают потрясающие виды на море и город. В шаговой доступности — вся необходимая инфраструктура: медцентр, школы, супермаркет, р…
BitProperty
Жилой комплекс Sea Caves Caves
Пейя, Кипр
от
$673,908
Площадь 136–565 м²
3 объекта недвижимости 3
Sea Caves Villas — это эксклюзивный комплекс роскошных вилл в одном из самых престижных районов Пафоса, рядом с известными Морскими пещерами и полуостровом Акамас. Просторные дома с 3–5 спальнями, частными бассейнами, зелёными садами и панорамными видами на море. Проект создан для тех, кто ц…
BitProperty
Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Пейя, Кипр
от
$1,27 млн
Площадь 582 м²
1 объект недвижимости 1
Blue Horizon — это роскошная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в престижном районе Sea Caves, всего в 200 метрах от моря. На участке 582 м² располагается современный дом площадью 237 м² с открытой планировкой, панорамным видом на море, высококлассной отделкой, системой «умный дом», т…
BitProperty
Жилой комплекс Coral Bay
Пейя, Кипр
от
$781,476
Площадь 278 м²
1 объект недвижимости 1
Coral Bay Villas — виллы у моря в одном из лучших районов Пафоса Расположенные всего в 500 метрах от знаменитого пляжа Coral Bay, эти виллы предлагают идеальное сочетание уединения, природы и развитой инфраструктуры. В шаговой доступности — рестораны, магазины, яхт-клуб и отели премиум-клас…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
278.2
793,075
BitProperty
