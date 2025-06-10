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Жилой комплекс Oasis Garden

Chloraka, Кипр
от
$405,598
BTC
4.8245040
ETH
252.8728822
USDT
401 008.1714774
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Квартиры Квартиры
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ID: 26491
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Chloraka
  • Город
    Chloraka

О комплексе

Oasis Garden — Эко-жизнь в центре Хлораки, Пафос
Oasis Garden — это зелёный оазис в самом сердце Хлораки, созданный для тех, кто стремится к балансу между городской жизнью и природой. Комплекс выполнен в современном экологичном стиле с использованием натурального камня, обильного озеленения и систем охлаждающего тумана. Каждая квартира имеет собственную террасу, окружённую зеленью, создавая атмосферу уединения и покоя. Всего в 100 шагах — школа, супермаркет и центр района. Oasis Garden предлагает безопасную, энергоэффективную и здоровую среду для жизни в одном из самых востребованных районов Пафоса.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 138.0
Цена за м², USD 2,939
Цена квартиры, USD 405,598
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 472,428

Местонахождение на карте

Chloraka, Кипр

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Жилой комплекс Oasis Garden
Chloraka, Кипр
от
$405,598
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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