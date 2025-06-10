Жилой комплекс Oasis Garden

Oasis Garden — Эко-жизнь в центре Хлораки, Пафос

Oasis Garden — это зелёный оазис в самом сердце Хлораки, созданный для тех, кто стремится к балансу между городской жизнью и природой. Комплекс выполнен в современном экологичном стиле с использованием натурального камня, обильного озеленения и систем охлаждающего тумана. Каждая квартира имеет собственную террасу, окружённую зеленью, создавая атмосферу уединения и покоя. Всего в 100 шагах — школа, супермаркет и центр района. Oasis Garden предлагает безопасную, энергоэффективную и здоровую среду для жизни в одном из самых востребованных районов Пафоса.