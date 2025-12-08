  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Larnakas
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
5
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
Площадь 67–191 м²
4 объекта недвижимости 4
Добро пожаловать в знаковый прибрежный проект, который переосмысляет будущее Ларнаки — устойчивое сообщество XXI века, превращающее 300 000 м² бывших промышленных территорий в современное пространство для жизни и отдыха. Комплекс предлагает роскошные резиденции от студий до 3-комнатных апарт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
89.5
757,331
Квартира 2 комнаты
161.2
1,51 млн
Квартира
190.5
2,05 млн
Студия
67.0
605,865
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс palma livadia
район Ларнака, Кипр
от
$224,894
Год сдачи 2025
Площадь 77–110 м²
2 объекта недвижимости 2
Palma Livadia – это современный жилой комплекс, сочетающий изысканный дизайн, комфорт и продуманную инфраструктуру, расположенный в престижном районе. Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей современных жителей, предлагая современные квартиры, удобства для отдыха и высокую безопасн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
77.0
150,301
Квартира 2 комнаты
110.0
284,291
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Просторная 3-спальная квартира 131 м2 на 5-м этаже. Проект расположен в престижном районе Маккензи Маккензи с его знаменитыми ресторанами, барами и тавернами всего в 70 метрах от моря. Квартира имеет современный дизайн, высокое качество отделочных материалов и удобную планировку. Вся инфраст…
Жилой комплекс Breeze Residence
район Ларнака, Кипр
от
$181,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 74–241 м²
5 объектов недвижимости 5
Breeze Residence - это жилой комплекс премиум-класса в Ливадии, Ларнака, Кипр, с доставкой в декабре 2027 года. Состоящий из двух трехэтажных блоков, он предлагает 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 96 м2 до 240,5 м2 по цене от 180 000 до 410 000 евро. Пентхаусы имеют частные сады на …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
186,420
Квартира 2 комнаты
109.5 – 155.0
250,502 – 332,061
Квартира 3 комнаты
229.8 – 240.5
442,748 – 477,701
Жилой комплекс TERRA LIFE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$142,216
Год сдачи 2025
Terra Life в ИскелеTricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.Основным преимуществом недвижим…
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,13 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и современного дизайна в этой исключительной мезонетной квартире, расположенной в престижной новой зоне Ларнаки Марина. С энергетическим классом А, это жильё предлагает экологичное проживание с захватывающими панорамными видами на марин…
Жилой комплекс EOS
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$283,033
Площадь 72–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Eos — новый проект от Adwan Real Estate, расположенный в самом сердце Ларнаки, на тихой улице прямо напротив комплекса Helios. Здесь гармонично сочетаются удобства городской жизни и атмосфера уединённого отдыха. Всего 8 просторных апартаментов с 1 и 2 спальнями, крытыми веранд…
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
район Ларнака, Кипр
от
$303,333
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Впечатляющий жилой комплекс, который будет способствовать развитию Ливадийского района в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки.Он идеально расположен в спокойном жилом районе, окруженном домами и виллами и рядом с красивым парком. В то время как Aqua находится всего в 2 км от м…
