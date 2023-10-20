Предлагаются апартаменты и пентхаусы с балконами и видом на город.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Ламинат
Алюминиевые окна и двери с двойным остеклением
Кухонная мебель
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры, включая школы, супермаркеты, банки, кафе, рестораны и торговые центры.
Предлагаются квартиры с большими террасами и парковочными местами.
Пентхаус имеет сад на крыше.
Закрытая резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - апрель 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 1,9 км
Супермаркет - 500 метров
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Окончание строительства - апрель 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола и всей необходимой инфраструктурой.
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами.
Окончание строительства - апрель 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола и всей необходимой инфраструктурой.
Предлагаются апартаменты с террасами.
Пентхаусы располагают террасой на крыше.
Окончание строительства - июль 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 4 минутах от казино, в 5 минутах от торгового центра, пляжа и гавани.
Предлагаются квартиры с большими верандами.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом и сауной.
Окончание строительства - октябрь 2025 года.
Особенности квартир
Каждая квартира включает просторную гостиную и столовую с красивой встроенной кухней.
Удобства и оснащение в доме
Встроенные кухни от европейских брендов
Ламинат
Плиточный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с единственным на Кипре казино-курортом, напротив крупного торгового центра.
Поле для гольфа на 18 лунок - 2 минуты
Пляж - 2 минуты
Древний Курион - 15 минут езды
Старый город и крупнейший яхт-клуб - 5 минут езды