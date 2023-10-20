Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра

от €253,000

Предлагаются квартиры с большими верандами. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом и сауной. Окончание строительства - октябрь 2025 года. Особенности квартир Каждая квартира включает просторную гостиную и столовую с красивой встроенной кухней. Удобства и оснащение в доме Встроенные кухни от европейских брендов Ламинат Плиточный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с единственным на Кипре казино-курортом, напротив крупного торгового центра. Поле для гольфа на 18 лунок - 2 минуты Пляж - 2 минуты Древний Курион - 15 минут езды Старый город и крупнейший яхт-клуб - 5 минут езды