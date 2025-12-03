  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Показать все Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Агиос Тихонас, Кипр
от
$768,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 143 м²
2 объекта недвижимости 2
🌳 Evergreen 2 — стильные апартаменты с панорамными видами в Агиос Тихонас, Лимасол 1–3 спальни | Площадь: 68–130 м² | Просторные террасы | Класс энергоэффективности А | VRF-система | Тёплые полы 🏡 Evergreen 2 — это современный проект с энергосберегающей архитектурой в престижной зоне Лим…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
143.0
775,778 – 1,16 млн
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Жилой комплекс Cypress Grove
Агиос Тихонас, Кипр
от
$466,903
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Cypress Grove — эксклюзивный жилой комплекс в одном из самых престижных районов Лимассола — Айос Тихонас. Уединённая атмосфера, современная архитектура, общий бассейн и благоустроенные сады создают комфортное пространство для жизни. Всего в 2 минутах езды от отеля Four Seasons. Просторные пл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
315,196
Квартира 3 комнаты
174.1
721,113
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Показать все Жилой комплекс Eden Rock
Жилой комплекс Eden Rock
Агиос Тихонас, Кипр
от
$1,21 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 223–255 м²
3 объекта недвижимости 3
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и тихом районе туристического района, примерно в полукилометре от набережной. Здание достигает 8 этажей в высоту. Здания расположены вокруг ландшафтного сада, расположенного в центре проекта. На дизайн влияют элементы как приро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
223.2 – 232.0
2,68 млн – 2,98 млн
Квартира 4 комнаты
255.0
2,97 млн
Ассоциация
BitProperty
