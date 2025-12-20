  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Koinoteta Parekklesias, Кипр

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Жилой комплекс Capri House
Пареклисия, Кипр
от
$4,20 млн
Площадь 76–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Capri House — эксклюзивный жилой комплекс на первой линии моря с захватывающими видами и роскошной атмосферой рядом с лучшими 5-звёздочными отелями Лимассола. Расположенный в престижном районе, проект предлагает высокое качество отделки, общие удобства, включая бассейн, тренажёрный зал и сау…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.8
317,409
Квартира 3 комнаты
174.1
726,175
Ассоциация
BitProperty
