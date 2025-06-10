Жилой комплекс ABSOLUTE

ABSOLUTE — это коллекция из 14 просторных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенных в тихом жилом районе Месоги, всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса. Каждая вилла предлагает роскошную террасу на крыше с баром, панорамные виды и опцию бассейна. В стоимость включены: сигнализация, фотоэлектрическая система 5 кВт, ворота, видеодомофон и подготовка под зарядку электромобиля. Проект сочетает комфорт, энергоэффективность класса «A» и близость к школам, больнице, городу и природе.