  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Mesogi
  4. Жилой комплекс ABSOLUTE

Жилой комплекс ABSOLUTE

Mesogi, Кипр
от
$513,950
BTC
6.1133298
ETH
320.4257541
USDT
508 134.1447138
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26365
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Mesogi

О комплексе

ABSOLUTE — это коллекция из 14 просторных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенных в тихом жилом районе Месоги, всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса. Каждая вилла предлагает роскошную террасу на крыше с баром, панорамные виды и опцию бассейна. В стоимость включены: сигнализация, фотоэлектрическая система 5 кВт, ворота, видеодомофон и подготовка под зарядку электромобиля. Проект сочетает комфорт, энергоэффективность класса «A» и близость к школам, больнице, городу и природе.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 320.0
Цена за м², USD 1,606
Цена квартиры, USD 513,950

Местонахождение на карте

Mesogi, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Universal Park III
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$605,496
Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$409,280
Многоквартирный жилой дом HORIZON
район Ларнака, Кипр
от
$327,343
Жилой комплекс CIRVIS
Chloraka, Кипр
от
$251,264
Жилой комплекс Nadia Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$416,992
Вы просматриваете
Жилой комплекс ABSOLUTE
Mesogi, Кипр
от
$513,950
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс La Reina
Жилой комплекс La Reina
Героскипу, Кипр
от
$205,580
Площадь 66 м²
1 объект недвижимости 1
La Reina — это стильный жилой комплекс, состоящий всего из 9 современных апартаментов, расположенных на трёх этажах между престижным районом Универсал и традиционной деревней Героскипу в Пафосе. Каждая квартира имеет собственное парковочное место, индивидуальный дизайн кухни и энергоэффектив…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$780,802
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 121 м²
1 объект недвижимости 1
VOS находится в нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов и бутиков на улице Колонакиу. Пройдите немного дальше, и вы доберетесь до набережной и песчаного пляжа, чтобы прогуляться по воде, в то время как центр города находится всего в 1 км. На машине всего в нескольких минутах ез…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2019
Количество этажей 34
1 объект недвижимости 1
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши,…
Застройщик
Cyfield Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации