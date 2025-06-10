Жилой комплекс Lofos Heights

LOFOS HEIGHTS — это премиальный проект, расположенный в одном из самых престижных районов Пафоса — Лофос, в деревне Тала. Комплекс включает двух- и трёхэтажные виллы с 3–4 спальнями, каждая из которых построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на море, который невозможно потерять благодаря возвышенному положению. Виллы оснащены приватным бассейном с переливом, системой "умный дом", тёплыми полами, скрытой системой кондиционирования, сигнализацией, видеонаблюдением, солнечными панелями и электрическими воротами. До центра Пафоса, международной школы и пляжей — всего 10 минут. Идеально для постоянного проживания в комфорте и тишине.