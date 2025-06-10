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Жилой комплекс Lofos Heights

Тала, Кипр
от
$936,278
BTC
11.1368361
ETH
583.7291966
USDT
925 683.1958238
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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ID: 26394
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Talas
  • Деревня
    Тала

О комплексе

LOFOS HEIGHTS — это премиальный проект, расположенный в одном из самых престижных районов Пафоса — Лофос, в деревне Тала. Комплекс включает двух- и трёхэтажные виллы с 3–4 спальнями, каждая из которых построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на море, который невозможно потерять благодаря возвышенному положению. Виллы оснащены приватным бассейном с переливом, системой "умный дом", тёплыми полами, скрытой системой кондиционирования, сигнализацией, видеонаблюдением, солнечными панелями и электрическими воротами. До центра Пафоса, международной школы и пляжей — всего 10 минут. Идеально для постоянного проживания в комфорте и тишине.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 785.0 – 1 180.0
Цена за м², USD 793 – 1,841
Цена квартиры, USD 936,278 – 1,44 млн

Местонахождение на карте

Тала, Кипр

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Жилой комплекс Lofos Heights
Тала, Кипр
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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