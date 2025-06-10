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Жилой комплекс Quattro

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$415,249
BTC
4.9393082
ETH
258.8902621
USDT
410 550.5885145
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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Квартиры Квартиры
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ID: 26404
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

QUATRRO — это эксклюзивный жилой проект с четырьмя этажами, где на каждом уровне располагается всего одна квартира, что обеспечивает максимальное уединение и комфорт. Просторные двухкомнатные апартаменты с продуманной планировкой, панорамными окнами от пола до потолка, скрытой системой кондиционирования, опциональным подогревом пола и дизайнерской кухней создают атмосферу настоящей роскоши. Ванные комнаты en suite, гостеприимные террасы и минималистичный стиль подчеркивают высокий уровень исполнения. Комплекс расположен в нескольких минутах от центра города, Kato Paphos и торгового центра Kings Avenue. Идеально для жизни и инвестиций.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 110.0
Цена за м², USD 3,775
Цена квартиры, USD 415,249

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Quattro
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$415,249
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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