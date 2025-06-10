Жилой комплекс Quattro

QUATRRO — это эксклюзивный жилой проект с четырьмя этажами, где на каждом уровне располагается всего одна квартира, что обеспечивает максимальное уединение и комфорт. Просторные двухкомнатные апартаменты с продуманной планировкой, панорамными окнами от пола до потолка, скрытой системой кондиционирования, опциональным подогревом пола и дизайнерской кухней создают атмосферу настоящей роскоши. Ванные комнаты en suite, гостеприимные террасы и минималистичный стиль подчеркивают высокий уровень исполнения. Комплекс расположен в нескольких минутах от центра города, Kato Paphos и торгового центра Kings Avenue. Идеально для жизни и инвестиций.