Жилой комплекс TERRA LIFE

Terra Life в Искеле
Tricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.
Основным преимуществом недвижимости в Terra Life является ее расположение — всего в 600 метрах от широкого песчаного пляжа Средиземного моря. Комплекс предложит следующие объекты:
Комплекс расположен в районе Искеле, известном своими обширными песчаными пляжами. Жители могут дойти до набережной и живописного парка İskele Belediyesi Piknik Alanı у моря за 20 минут. Также в шаговой доступности находятся:
Классическая планировка студии имеет небольшую прихожую со встроенным гардеробом, кухню в форме P с баром для завтрака и комбинированную спальню / гостиную в открытом пространстве. У входа также есть ванная комната.
В лофт-студиях на первом этаже также будет прихожая с мебелью, кухня в форме P, гостиная и ванная комната. На втором этаже будет уютная спальня с гардеробом и ванная комната.