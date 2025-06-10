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Жилой комплекс TERRA LIFE

муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$142,216
;
54
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26733
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    муниципалитет Ларнака

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

О комплексе

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Terra Life в Искеле

Tricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.

Основным преимуществом недвижимости в Terra Life является ее расположение — всего в 600 метрах от широкого песчаного пляжа Средиземного моря. Комплекс предложит следующие объекты:

  • открытый бассейн;
  • зеленые ландшафтные зоны;
  • спортивные сооружения;
  • парковка автомобиля;
  • бар, ресторан и кафе;
  • Коммерческие пространства

    Комплекс расположен в районе Искеле, известном своими обширными песчаными пляжами. Жители могут дойти до набережной и живописного парка İskele Belediyesi Piknik Alanı у моря за 20 минут. Также в шаговой доступности находятся:

  • продуктовый магазин Sayılı Market;
  • аптека;
  • Ресторан Локкум;
  • Петек Патиссери Бейкери.

    В течение 6-13 минут езды вы можете добраться:
  • Детский сад дошкольного возраста Якин Догу Енибогазичи;
  • Магазины Eko Market и China Bazaar
  • Торговый центр Marda Tekstil Çarşısı

    Glapsides Beach, большой общественный пляж со школой серфинга, ночным клубом, кафе, ресторанами и другими развлекательными заведениями, находится в 20 минутах езды. В то же время необходимо добраться до больницы Gazimağusa Devlet Hastanesi Surgical Services Hospital.

    Квартиры на продажу в Terra Life предлагаются в 2 видах планировок:
  • Стандартные студии с жилой площадью от 32 м2 и террасой 6 м2;
  • 2-этажные лофт-студии с жилой площадью от 42 м2 и террасой 8 м2.

  • Классическая планировка студии имеет небольшую прихожую со встроенным гардеробом, кухню в форме P с баром для завтрака и комбинированную спальню / гостиную в открытом пространстве. У входа также есть ванная комната.

    В лофт-студиях на первом этаже также будет прихожая с мебелью, кухня в форме P, гостиная и ванная комната. На втором этаже будет уютная спальня с гардеробом и ванная комната.

Местонахождение на карте

муниципалитет Ларнака, Кипр

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Жилой комплекс TERRA LIFE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$142,216
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