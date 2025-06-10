Жилой комплекс TERRA LIFE

Terra Life в Искеле

Tricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.

Основным преимуществом недвижимости в Terra Life является ее расположение — всего в 600 метрах от широкого песчаного пляжа Средиземного моря. Комплекс предложит следующие объекты: