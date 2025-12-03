  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Героскипу, Кипр

Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Героскипу, Кипр
от
$179,966
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Bosco Verde — эксклюзивный бутиковый жилой комплекс, расположенный рядом со спокойной сосновой рощей, всего в нескольких шагах от очаровательного центра Йероскипу (Пафос). В этом уникальном месте изысканная архитектура сочетается с атмосферой уюта и тишины, предлагая стиль жизни, основанный …
Агентство
Invest Cafe
Многоквартирный жилой дом Luma Genesis
Героскипу, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 63–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Современная 2-комнатная, 2-комнатная квартира в LUMA Genesis - GeroskipouОпыт современной жизни в этой красиво оформленной 2-комнатной, 2-комнатной квартире в эксклюзивной разработке LUMA Genesis. Идеально подходит для семей, пар или в качестве инвестиций.Апартаменты - все включено в цену:- …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.8
191,909
Квартира 2 комнаты
90.4
319,849
Застройщик
Luma Developers
Показать контакты
Жилой комплекс Azure Vista
Героскипу, Кипр
от
$718,269
Площадь 185 м²
1 объект недвижимости 1
Azure Vista Villas — Современные виллы с панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос Azure Vista Villas — это современный жилой проект, расположенный на возвышенности в районе Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Каждая вилла с тремя спальня…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
185.0
726,928
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
OneOne
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Героскипу, Кипр
от
$195,118
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартира с 1 спальней на продажу в Героскипу, Пафос Цена от €165,000 + НДС Сдача – октябрь 2026 года Современные апартаменты с одной спальней в стадии строительства. Включают кондиционер, электрические ролставни, общий бассейн, крытую парковку и охраняемую территорию. Расположение р…
Агентство
Invest Cafe
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Героскипу, Кипр
от
$194,160
Площадь 63–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — это современный жилой комплекс, включающий 24 стильные квартиры с 1 и 2 спальнями. Он расположен в перспективной зоне Пафоса, рядом с песчаным пляжем Героскипу и всей городской инфраструктурой. Каждая двухкомнатная квартира предлагает комфортную планировку, кондиционеры в кажд…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.8
191,909
Квартира 2 комнаты
90.4
319,849
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
Героскипу, Кипр
от
$746,999
Площадь 202–334 м²
2 объекта недвижимости 2
Элитный прибрежный комплекс Baia расположен на берегу пляжа Героскипу в Пафосе и предлагает 17 современных вилл с прямым выходом к морю. Каждая резиденция выполнена в стиле современной средиземноморской архитектуры, включает частный бассейн, террасу, озеленённый участок и высококачественную …
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс ELPEZ
Жилой комплекс ELPEZ
Героскипу, Кипр
от
$1,44 млн
Площадь 261 м²
1 объект недвижимости 1
El Pez Luxury Living расположен там, где встречаются природная красота и история. Комплекс находится всего в 150 метрах от живописных песчаных пляжей и включает 7 роскошных вилл, стратегически размещённых таким образом, чтобы из каждой открывался вид на Средиземное море. Эти виллы отражают …
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Panorama Apartments
Героскипу, Кипр
от
$325,597
Площадь 69–133 м²
4 объекта недвижимости 4
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с современными апартаментами, откуда открывается потрясающий вид на море. В некоторых пентхаусах даже есть частные террасы на крыше для дополнительной эксклюзивности. Эти апартаменты предлагают открыту…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
331,479
Квартира 2 комнаты
98.0 – 133.0
523,388 – 721,111
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Panorama apartments
Жилой комплекс Panorama apartments
Героскипу, Кипр
от
$328,448
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 67–133 м²
11 объектов недвижимости 11
Panorama Apartments – Современные апартаменты с видом на море в Героскипу, Пафос Квартиры с 1–3 спальнями | Площадь от 66 до 137 м² | Общий бассейн и тренажёрный зал | Тёплые полы и система VRF включены Panorama Apartments — это закрытый жилой комплекс в районе нижнего Героскипу, всего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0 – 69.0
331,479 – 354,741
Квартира 2 комнаты
95.0 – 133.0
395,449 – 721,113
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Показать контакты
Жилой комплекс Elite Residences
Жилой комплекс Elite Residences
Героскипу, Кипр
от
$971,078
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 255–615 м²
3 объекта недвижимости 3
Расположенный в захватывающей прибрежной среде, Elite Residences выступает в качестве выдающегося закрытого сообщества, которое переопределяет сущность тихой роскоши. Этот эксклюзивный анклав включает в себя роскошные виллы, предлагающие жителям несравненный образ жизни. Помимо того, что он …
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Героскипу, Кипр
от
$794,980
Площадь 300–350 м²
2 объекта недвижимости 2
ARTEMIS — это эксклюзивный проект из 23 современных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный всего в 200 метрах от пляжа в престижном районе Като Пафос. Каждая вилла включает собственный бассейн, сад на крыше с возможностью установки джакузи, парковку с зарядкой для электромоб…
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Eden Golf
Героскипу, Кипр
от
$192,000
Площадь 53–183 м²
4 объекта недвижимости 4
Eden Golf — современный жилой комплекс в Героскипу, всего в нескольких минутах от Пафоса. Проект включает шесть зданий и 300 элегантных апартаментов — от студий до квартир с тремя спальнями. Просторные планировки, приватные балконы, виды на море или сады создают атмосферу уюта и стиля. К усл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
274,000
Квартира 2 комнаты
125.5
397,000
Квартира 3 комнаты
182.8
480,000
Студия
53.0
192,000
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$216,485
Площадь 53–154 м²
3 объекта недвижимости 3
Cypress Park Retirement Village — первый на Кипре пятизвёздочный комплекс для независимой жизни в старшем возрасте, предлагающий высочайший уровень комфорта, безопасности и заботы. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, патрулированием и тревожными кнопками в каждой комнате о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.5
418,711
Квартира 3 комнаты
154.0
535,019
Студия
53.0
220,986
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Santa Maria Villas
Героскипу, Кипр
от
$1,15 млн
Площадь 480 м²
1 объект недвижимости 1
Santa Maria — Современная вилла с 4 спальнями и панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос Ультра-роскошная вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами расположена в самом престижном районе Йероскипу с панорамным видом на море — от аэропорта Пафоса до Coral Bay. Просторная гостиная, кухня и …
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$218,306
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 53–156 м²
16 объектов недвижимости 16
🏡 Cypress Park — это уникальный комплекс с 104 апартаментами площадью от 50 м² до 122 м² с 1–3 спальнями, расположенный в красивом прибрежном районе Героскипу, Пафос. Идеальное сочетание современного дизайна, энергоэффективных решений класса A и богатой инфраструктуры обеспечивает высочайший…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0 – 63.0
220,986 – 261,694
Квартира 2 комнаты
94.5 – 99.5
383,818 – 418,711
Квартира 3 комнаты
153.0 – 155.5
511,758 – 535,019
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Показать контакты
Жилой комплекс Apollo Court
Героскипу, Кипр
от
$442,453
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Apollo Court — Современные резиденции с 3 спальнями в Йероскипу, Пафос Apollo Court — это стильный комплекс, включающий всего 4 современные смежные квартиры с тремя спальнями, расположенный в престижном районе Йероскипу — Колони, рядом с полем для гольфа Elea. Просторные планировки, большие…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
150.0
447,788
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс MARE
Героскипу, Кипр
от
$595,288
Площадь 200–245 м²
2 объекта недвижимости 2
MARE — это престижный жилой комплекс из 37 отдельно стоящих и смежных вилл с 3 спальнями, расположенный всего в 200 метрах от побережья Като Пафоса. Каждая вилла сочетает в себе утонченную архитектуру, энергоэффективность класса «А» и высокий уровень комфорта: частный бассейн, сад на крыше, …
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Adonidos Gardens
Героскипу, Кипр
от
$218,965
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 59–113 м²
12 объектов недвижимости 12
Студии, квартиры с 1 и 2 спальнями | Жилая площадь: от 36 до 88 м² | Крытые веранды: от 7 до 26 м² Бассейн и зона BBQ на крыше | Личная парковка и кладовая | Класс A | Сдача через 18 месяцев Adonidos Gardens — это новый жилой проект в престижном районе Героскипу, Пафос, включающий 44 апа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 64.0
220,986 – 279,141
Квартира 2 комнаты
97.5 – 112.7
337,295 – 348,926
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Показать контакты
Жилой комплекс ATRIUM
Жилой комплекс ATRIUM
Героскипу, Кипр
от
$264,090
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Проект Atrium сочетает безопасность, устойчивость и передовые технологии для комфортной и современной жизни. В комплексе предусмотрены охрана 24/7, видеонаблюдение, подземная парковка, зоны отдыха, тренажёрный зал, доступность для маломобильных людей и шумоизоляция. Используются инновационны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0
277,559
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс La Reina
Героскипу, Кипр
от
$205,580
Площадь 66 м²
1 объект недвижимости 1
La Reina — это стильный жилой комплекс, состоящий всего из 9 современных апартаментов, расположенных на трёх этажах между престижным районом Универсал и традиционной деревней Героскипу в Пафосе. Каждая квартира имеет собственное парковочное место, индивидуальный дизайн кухни и энергоэффектив…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.0
209,355
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс Olivelia Homes
Жилой комплекс Olivelia Homes
Героскипу, Кипр
от
$558,945
Площадь 236–277 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivelia Homes — это закрытый жилой комплекс из 19 современных вилл, расположенный в престижном районе Героскипу, рядом с инфраструктурой и в 5 минутах от центра Пафоса. Каждая вилла включает 3 спальни, просторную кухню-гостиную с потолками 3,10 м, тёплый пол с индивидуальным управлением по …
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Героскипу, Кипр
от
$239,843
Площадь 63–88 м²
2 объекта недвижимости 2
La Bella — это современный жилой комплекс всего в 2 км от моря в живописном районе Героскипу на юге Кипра. Проект включает 16 стильных апартаментов в трёх 2-этажных зданиях, предлагая студии, 1- и 2-комнатные квартиры. Комплекс оснащён бассейном, садами, крытыми террасами, детской площадкой …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
244,248
Квартира 2 комнаты
88.0
354,741
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Героскипу, Кипр
от
$774,971
Площадь 300 м²
1 объект недвижимости 1
Elysian Homes II — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос Elysian Homes II — это новый жилой комплекс современных вилл с 3, 4, 5 и 6 спальнями в престижном районе Йероскипу — Айя Маринуда, рядом с гольф-клубом Elea. Всего в 5 минутах от песчаных пляжей и центра Пафоса. Все виллы класса…
Ассоциация
BitProperty
Показать контакты
