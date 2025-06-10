Жилой комплекс THE EDGE

Элегантный жилой комплекс в Киссонерге, Пафос, расположенный на краю скалы с захватывающим видом на Средиземное море. THE EDGE предлагает 12 современных апартаментов (4 с одной спальней и 8 с двумя), спроектированных с акцентом на комфорт, эстетику и энергоэффективность класса «А». Просторные веранды, панорамные виды, дизайнерские кухни и полный набор удобств создают атмосферу уединённой роскоши. Всего в нескольких минутах — пляжи, гавань Пафоса, рестораны, школы и магазины. Идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию природы и урбанистики.