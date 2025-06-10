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Жилой комплекс THE EDGE

муниципалитет Лимасол, Кипр
от
$256,975
BTC
3.0566649
ETH
160.2128770
USDT
254 067.0723569
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Квартиры Квартиры
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ID: 26361
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    муниципалитет Лимасол

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Элегантный жилой комплекс в Киссонерге, Пафос, расположенный на краю скалы с захватывающим видом на Средиземное море. THE EDGE предлагает 12 современных апартаментов (4 с одной спальней и 8 с двумя), спроектированных с акцентом на комфорт, эстетику и энергоэффективность класса «А». Просторные веранды, панорамные виды, дизайнерские кухни и полный набор удобств создают атмосферу уединённой роскоши. Всего в нескольких минутах — пляжи, гавань Пафоса, рестораны, школы и магазины. Идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию природы и урбанистики.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0
Цена за м², USD 4,672
Цена квартиры, USD 256,975

Местонахождение на карте

муниципалитет Лимасол, Кипр

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Жилой комплекс THE EDGE
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$256,975
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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