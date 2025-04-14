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Жилой комплекс Luma Genesis

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$187,818
BTC
2.2340578
ETH
117.0965229
USDT
185 692.7564030
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Квартиры Квартиры
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ID: 26282
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Luma Genesis — современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Пафоса, всего в нескольких минутах от песчаного пляжа Героскипу. Проект включает 24 элегантных апартамента с 1 и 2 спальнями, выполненных в современном архитектурном стиле с продуманной планировкой. Жители комплекса наслаждаются доступом к бассейну, детской площадке и общей террасе на крыше. В каждом апартаменте — кондиционеры, электрические жалюзи, парковочное место и кладовая. Комплекс предлагает комфорт, энергоэффективность и идеальное расположение рядом с городом, морем и аэропортом.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 62.6
Цена за м², USD 3,000
Цена квартиры, USD 187,818
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.6
Цена за м², USD 3,455
Цена квартиры, USD 313,030

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Luma Genesis
муниципалитет Пафос, Кипр
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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