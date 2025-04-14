Жилой комплекс Luma Genesis

Luma Genesis — современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Пафоса, всего в нескольких минутах от песчаного пляжа Героскипу. Проект включает 24 элегантных апартамента с 1 и 2 спальнями, выполненных в современном архитектурном стиле с продуманной планировкой. Жители комплекса наслаждаются доступом к бассейну, детской площадке и общей террасе на крыше. В каждом апартаменте — кондиционеры, электрические жалюзи, парковочное место и кладовая. Комплекс предлагает комфорт, энергоэффективность и идеальное расположение рядом с городом, морем и аэропортом.