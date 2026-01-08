  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pano Polemidia Community
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Pano Polemidia Community, Кипр

Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Пано Полемидия, Кипр
от
$233,350
Площадь 50–113 м²
4 объекта недвижимости 4
ADIGER — элегантный жилой комплекс в сердце Лимассола, созданный для тех, кто ценит стиль, комфорт и высокое качество жизни. Современная архитектура, продуманные планировки, премиальные материалы отделки и панорамные окна создают атмосферу уюта и простора. Идеальное сочетание городского ритм…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 69.0
210,159 – 239,348
Квартира 2 комнаты
83.0 – 112.7
309,401 – 361,940
