Жилой комплекс EMBLEM

Emblem — Современная жизнь в самом центре туристической зоны Пафоса

Emblem — это премиальный жилой проект в престижном районе Universal, всего в нескольких шагах от торгового центра Kings Avenue Mall, пляжа, ресторанов, баров и Американского университета Бейрута. Комплекс включает 7 современных квартир: шесть с двумя спальнями и один пентхаус с тремя спальнями, расположенные на 4 этажах. Высококачественная отделка, опции тёплого пола, система VRV, крытая парковка с зарядкой для электромобилей, общий бассейн с джакузи и закрытая территория. Отличный выбор для жизни или инвестиций на Кипре.