  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилой комплекс EMBLEM

Жилой комплекс EMBLEM

район Пафос, Кипр
от
$419,059
BTC
4.9846180
ETH
261.2651421
USDT
414 316.6954209
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26446
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос

О комплексе

Emblem — Современная жизнь в самом центре туристической зоны Пафоса
Emblem — это премиальный жилой проект в престижном районе Universal, всего в нескольких шагах от торгового центра Kings Avenue Mall, пляжа, ресторанов, баров и Американского университета Бейрута. Комплекс включает 7 современных квартир: шесть с двумя спальнями и один пентхаус с тремя спальнями, расположенные на 4 этажах. Высококачественная отделка, опции тёплого пола, система VRV, крытая парковка с зарядкой для электромобилей, общий бассейн с джакузи и закрытая территория. Отличный выбор для жизни или инвестиций на Кипре.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², USD 4,191
Цена квартиры, USD 419,059
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 150.0
Цена за м², USD 5,166
Цена квартиры, USD 774,971

Местонахождение на карте

район Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл в Пафосе
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$576,620
Жилой комплекс Almond Villas
Епископи, Кипр
от
$564,000
Жилой комплекс Amber Homes
Киссонерга, Кипр
от
$546,909
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Героскипу, Кипр
от
$774,971
Жилой комплекс TWINS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$438,319
Вы просматриваете
Жилой комплекс EMBLEM
район Пафос, Кипр
от
$419,059
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Епископи, Кипр
от
$564,000
Площадь 199–369 м²
2 объекта недвижимости 2
Almond Villas — это коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди миндальных и оливковых деревьев в живописных холмах Эпископи, Пафос. Просторные интерьеры с панорамными окнами наполняются естественным светом, предлагая комфорт благодаря VRV-системам и тёплым полам. Каждая вилла окружен…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Киссонерга, Кипр
от
$666,553
Площадь 412 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia III — Жилой комплекс в Пафосе с высоким арендным потенциалом Комплекс Olivia III расположен всего в 900 метрах от моря, вблизи центра города и в окружении отелей класса люкс и всей необходимой инфраструктуры. Проект отличается элегантным, вне времени дизайном, качественными материала…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Проект Blue Star в Пафос
Жилой комплекс Проект Blue Star в Пафос
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$228,472
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Проект Blue Star - это современное, комфортный жилой комплекс  в центре Пафоса, расположенное в районе Универсал. Идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций. О комплексе: Расположение: В центре Пафоса, в районе Универсал. Рядом находится множество магазинов, ресторанов,…
Агентство
Etalon Estate Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации