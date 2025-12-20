  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Konia
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Konia, Кипр

муниципалитет Пафос
41
муниципалитет Ларнака
5
Пейя
9
Айя-Напа
2
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Показать все Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Konia, Кипр
от
$273,848
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 73–94 м²
2 объекта недвижимости 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
73.0
275,244
Квартира 2 комнаты
94.0
374,800
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Показать все Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Konia, Кипр
от
$1,24 млн
Площадь 475 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA THEA — это роскошный жилой проект, состоящий всего из двух уникально спроектированных вилл, расположенных в престижном районе Кония на западной окраине Пафоса. Каждая вилла предлагает непрерывный вид на море и впечатляющие закаты, а также приватность, тишину и ощущение простора. Виллы …
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Показать все Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Konia, Кипр
от
$947,264
Площадь 582–662 м²
2 объекта недвижимости 2
EVO Homes — это воплощение современного комфорта и элегантности в престижном районе Кония, Пафос. Виллы спроектированы с акцентом на качество и энергосбережение: тёплые полы, VRV-система кондиционирования, солнечные панели и премиальная отделка. Просторные интерьеры, стильные кухни, частные …
Ассоциация
BitProperty
OneOne
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Показать все Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Konia, Кипр
от
$679,766
Площадь 450–570 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA PANTHEA — это эксклюзивный жилой проект, включающий всего 3 современные виллы, расположенные в престижном и тихом районе Кония, всего в 1 км от центра Пафоса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и гармонию с природой: просторные интерьеры, панорамные виды на …
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
3 объекта недвижимости 3
FAIRVIEW — Современные виллы в жилом районе Конья, Пафос FAIRVIEW — это коллекция стильных и энергоэффективных вилл с 3 и 4 спальнями в престижной локации Конья, всего в 5 минутах от центра Пафоса и моря. Каждая вилла предлагает просторную планировку, высококачественную отделку, энергоэффек…
Ассоциация
BitProperty
