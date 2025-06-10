Жилой комплекс Panorama Apartments

Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с современными апартаментами, откуда открывается потрясающий вид на море. В некоторых пентхаусах даже есть частные террасы на крыше для дополнительной эксклюзивности. Эти апартаменты предлагают открытую и просторную жизнь, современные кухни, высококачественную отделку и передовые системы климат-контроля. Жильцы пользуются круглосуточной охраной, тренажерным залом, общим бассейном, просторной парковкой и кладовой. Выбирайте из апартаментов с одной, двумя или тремя спальнями, каждый из которых создан для комфорта и удобства. Рядом супермаркет и аптека облегчают повседневную жизнь, а стратегическое расположение обеспечивает доступ к городу и аэропорту.