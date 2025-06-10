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Жилой комплекс Panorama Apartments

Героскипу, Кипр
от
$325,597
BTC
3.8729079
ETH
202.9956628
USDT
321 912.4124396
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26339
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с современными апартаментами, откуда открывается потрясающий вид на море. В некоторых пентхаусах даже есть частные террасы на крыше для дополнительной эксклюзивности. Эти апартаменты предлагают открытую и просторную жизнь, современные кухни, высококачественную отделку и передовые системы климат-контроля. Жильцы пользуются круглосуточной охраной, тренажерным залом, общим бассейном, просторной парковкой и кладовой. Выбирайте из апартаментов с одной, двумя или тремя спальнями, каждый из которых создан для комфорта и удобства. Рядом супермаркет и аптека облегчают повседневную жизнь, а стратегическое расположение обеспечивает доступ к городу и аэропорту.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 69.0
Цена за м², USD 4,719
Цена квартиры, USD 325,597
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 98.0 – 133.0
Цена за м², USD 5,246 – 5,339
Цена квартиры, USD 514,100 – 708,313

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Panorama Apartments
Героскипу, Кипр
от
$325,597
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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