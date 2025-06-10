Жилой комплекс Coral Bay

Coral Bay Villas — виллы у моря в одном из лучших районов Пафоса

Расположенные всего в 500 метрах от знаменитого пляжа Coral Bay, эти виллы предлагают идеальное сочетание уединения, природы и развитой инфраструктуры. В шаговой доступности — рестораны, магазины, яхт-клуб и отели премиум-класса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт: просторные участки, частные бассейны, современная архитектура и вид на море. Идеально для отдыха, постоянного проживания или инвестиций в престижной прибрежной зоне Пейи, Пафос.