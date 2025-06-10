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Жилой комплекс Coral Bay

Пейя, Кипр
от
$781,476
BTC
9.2955044
ETH
487.2171288
USDT
772 633.4600497
* Цена указана для справки
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ID: 26431
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Пейя

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Coral Bay Villas — виллы у моря в одном из лучших районов Пафоса
Расположенные всего в 500 метрах от знаменитого пляжа Coral Bay, эти виллы предлагают идеальное сочетание уединения, природы и развитой инфраструктуры. В шаговой доступности — рестораны, магазины, яхт-клуб и отели премиум-класса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт: просторные участки, частные бассейны, современная архитектура и вид на море. Идеально для отдыха, постоянного проживания или инвестиций в престижной прибрежной зоне Пейи, Пафос.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 278.2
Цена за м², USD 2,809
Цена квартиры, USD 781,476

Местонахождение на карте

Пейя, Кипр

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Жилой комплекс Coral Bay
Пейя, Кипр
от
$781,476
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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