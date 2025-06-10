Жилой комплекс FAIRVIEW

FAIRVIEW — Современные виллы в жилом районе Конья, Пафос

FAIRVIEW — это коллекция стильных и энергоэффективных вилл с 3 и 4 спальнями в престижной локации Конья, всего в 5 минутах от центра Пафоса и моря. Каждая вилла предлагает просторную планировку, высококачественную отделку, энергоэффективность класса A, тёплый пол, VRV-систему кондиционирования, солнечные панели и зарядку для электромобилей. Виллы имеют частные участки, зелёные зоны, бассейны и зону барбекю. Удобный выезд на трассу Пафос–Лимассол, рядом школы, магазины и гольф-поле Elea. Идеально для семьи и инвестиций.