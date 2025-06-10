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Жилой комплекс FAIRVIEW

Konia, Кипр
от
$516,648
BTC
6.1454195
ETH
322.1077111
USDT
510 801.4078867
* Цена указана для справки
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ID: 26447
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Konia

О комплексе

FAIRVIEW — Современные виллы в жилом районе Конья, Пафос
FAIRVIEW — это коллекция стильных и энергоэффективных вилл с 3 и 4 спальнями в престижной локации Конья, всего в 5 минутах от центра Пафоса и моря. Каждая вилла предлагает просторную планировку, высококачественную отделку, энергоэффективность класса A, тёплый пол, VRV-систему кондиционирования, солнечные панели и зарядку для электромобилей. Виллы имеют частные участки, зелёные зоны, бассейны и зону барбекю. Удобный выезд на трассу Пафос–Лимассол, рядом школы, магазины и гольф-поле Elea. Идеально для семьи и инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
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Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 516,648 – 533,869

Местонахождение на карте

Konia, Кипр

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Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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