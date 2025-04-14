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Вилла Thalassa

Героскипу, Кипр
от
$1,09 млн
BTC
12.9623799
ETH
679.4137493
USDT
1 077 420.6506533
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26240
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Перевод
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Комплекс с 5 виллами

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 189.0
Цена за м², USD 7,430
Цена квартиры, USD 1,40 млн

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Вилла Thalassa
Героскипу, Кипр
от
$1,09 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Country Rose Ltd
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
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Языки общения
English
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