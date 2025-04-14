Вилла Thalassa

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Откройте для себя Almond Villas, роскошный анклав из 9 изысканных вилл, расположенных на безмятежных холмах Эпископи, Пафос, Кипр. Окруженный пышным миндалем и оливковыми деревьями, эта спокойная гавань предлагает тщательно продуманные интерьеры, залитые естественным светом. Эти виллы могут …
В доме 4 спальни и 4 ванные комнаты.
Первый этаж - 160 м2 - Верхний этаж – 90 м2
Крытая веранда – 15 м2 - Всего – 265 м2
Участок - 750 м2
Общая крытая площадь дома составляет 265 м2, а также имеется большая открытая веранда на верхнем этаже.
Это список того, что включено в цен…
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Застройщик
Country Rose Ltd
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Проект Compose III: Четыре дома типа вишниДома состоят из 4 спален и 2 ванных комнат.Первый этаж - 80м2 - Верхний этаж - 62м2Крытый вход - 3м2 - Всего - 145м2Непокрытые веранды - 6м2420 м2 (каждый дом)Общая площадь каждого дома составляет 145 м2, а также две непокрытые веранды на верхнем эта…
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Рекомендовать
Застройщик
Country Rose Ltd
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com