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Жилой комплекс INFINITY

Пейя, Кипр
от
$639,769
BTC
7.6099243
ETH
398.8686680
USDT
632 529.6481766
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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ID: 26334
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Пейя

О комплексе

INFINITY — это эксклюзивный комплекс из 20 отдельно стоящих вилл класса люкс в живописном и спокойном Пейе. Виллы с 3–5 спальнями оснащены частными бассейнами, тёплыми полами и современной VRF-системой для круглогодичного комфорта. Высокий уровень энергоэффективности (класс A), предусмотренные фотогальванические системы и антисейсмическая конструкция подчеркивают экологичность и надёжность проекта. Просторные террасы, панорамные виды на море, индивидуальные кухни и зоны барбекю делают INFINITY идеальным местом для тех, кто ищет гармонию природы, уюта и современного уровня жизни рядом с заливом Корал и полуостровом Акамас.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 293.0 – 800.0
Цена за м², USD 1,438 – 2,534
Цена квартиры, USD 639,769 – 1,60 млн

Местонахождение на карте

Пейя, Кипр

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Жилой комплекс INFINITY
Пейя, Кипр
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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