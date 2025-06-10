Жилой комплекс INFINITY

INFINITY — это эксклюзивный комплекс из 20 отдельно стоящих вилл класса люкс в живописном и спокойном Пейе. Виллы с 3–5 спальнями оснащены частными бассейнами, тёплыми полами и современной VRF-системой для круглогодичного комфорта. Высокий уровень энергоэффективности (класс A), предусмотренные фотогальванические системы и антисейсмическая конструкция подчеркивают экологичность и надёжность проекта. Просторные террасы, панорамные виды на море, индивидуальные кухни и зоны барбекю делают INFINITY идеальным местом для тех, кто ищет гармонию природы, уюта и современного уровня жизни рядом с заливом Корал и полуостровом Акамас.