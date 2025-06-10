Жилой комплекс Küünal

Küünal — это эксклюзивный комплекс из десяти современных вилл в престижном районе Фарос, всего в 3 минутах от моря и рядом с Kings Avenue Mall. Просторная вилла с двумя спальнями, одной ванной комнатой и дополнительным гостевым санузлом предлагает частный бассейн, террасу, кухню открытого плана, встроенный кондиционер, тёплые полы и парковку. Высокое качество отделки, панорамные окна и продуманная архитектура делают этот дом идеальным для комфортной жизни, отдыха или инвестиционной аренды в центре Пафоса.