  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс Küünal

Жилой комплекс Küünal

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,38 млн
BTC
16.4643608
ETH
862.9675424
USDT
1 368 501.9650105
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26406
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

Küünal — это эксклюзивный комплекс из десяти современных вилл в престижном районе Фарос, всего в 3 минутах от моря и рядом с Kings Avenue Mall. Просторная вилла с двумя спальнями, одной ванной комнатой и дополнительным гостевым санузлом предлагает частный бассейн, террасу, кухню открытого плана, встроенный кондиционер, тёплые полы и парковку. Высокое качество отделки, панорамные окна и продуманная архитектура делают этот дом идеальным для комфортной жизни, отдыха или инвестиционной аренды в центре Пафоса.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 317.0
Цена за м², USD 4,366
Цена квартиры, USD 1,38 млн

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Breeze Residence
район Ларнака, Кипр
от
$181,562
Жилой комплекс MARE
Героскипу, Кипр
от
$595,288
Жилой комплекс Quattro
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$415,249
Жилой комплекс Lofos Heights
Тала, Кипр
от
$936,278
Жилой комплекс Adonidos Gardens
Героскипу, Кипр
от
$218,908
Вы просматриваете
Жилой комплекс Küünal
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,38 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Киссонерга, Кипр
от
$456,844
Площадь 100 м²
1 объект недвижимости 1
Вдохновлённый современными архитектурными решениями и качеством премиум-класса, комплекс AQUARIUS воплощает гармонию стиля и уюта. Просторные интерьеры с изысканными отделками, высокие стандарты звуко- и теплоизоляции, панорамные окна и утончённый дизайн создают атмосферу комфорта и элегантн…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Lofos Heights
Жилой комплекс Lofos Heights
Тала, Кипр
от
$936,278
Площадь 785–1 180 м²
2 объекта недвижимости 2
LOFOS HEIGHTS — это премиальный проект, расположенный в одном из самых престижных районов Пафоса — Лофос, в деревне Тала. Комплекс включает двух- и трёхэтажные виллы с 3–4 спальнями, каждая из которых построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на море, который невозможно …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$986,217
Площадь 410–455 м²
2 объекта недвижимости 2
ORION VILLAS — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 10 вилл (4 одноэтажные и 6 двухэтажных), расположенных в живописной деревне  Тала, всего в 4 минутах от центра Пафоса, пляжа и гольф-поля. Каждая вилла с 3–4 спальнями построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации