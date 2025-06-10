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Коттеджный посёлок Infinity

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$651,016
от
$3,371/м²
BTC
7.7437049
ETH
405.8806806
USDT
643 649.3630400
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Медиа Медиа
ID: 26548
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🇷🇺 Infinity Villas — Роскошный комплекс с 3, 4 и 5-спальными виллами в Пейе, Пафос
Общая площадь вилл: от 123 м² до 309 м² | Участки: от 293 м² до 800 м² | Частный бассейн | Крытый гараж | Цены от €560 000 + НДС

Infinity — это элитный комплекс из 20 роскошных отдельно стоящих вилл с современным дизайном, расположенный в живописной деревне Пейя, всего в нескольких минутах езды от центра Пафоса, пляжей Корал-Бэй и уникального природного парка Акамас. Каждая вилла создана для комфортной жизни с применением энергоэффективных технологий, включая подогрев полов, системы VRF-кондиционирования, просторные террасы с панорамными видами на Средиземное море, а также отделку премиум-класса.

🏡 Основные характеристики вилл:

  • 3, 4 или 5 спален с просторной планировкой

  • Участки от 293 м² до 800 м² с приватными бассейнами

  • Крытые веранды, паркинг и гараж для автомобилей

  • Панорамные виды на побережье

  • Высококачественные материалы отделки и энергоэффективная архитектура (класс А)

  • Отличная тепло- и звукоизоляция для комфорта круглый год

🌳 Инфраструктура комплекса:

  • Закрытая территория с благоустроенными зонами для прогулок

  • Быстрый доступ ко всем удобствам: рестораны, магазины, школы и спортивные площадки

  • Вблизи гольф-клубов, достопримечательностей и песчаных пляжей с «Голубым флагом»

  • Высокий уровень приватности и безопасности

📍 Расположение:

  • 3 минуты до пляжей Корал-Бэй

  • 10 минут до центра Пафоса

  • 25 минут до международного аэропорта Пафоса

💼 Подходит для:
Постоянного проживания, отдыха или инвестиций — с высоким потенциалом доходности благодаря престижной локации, стабильно растущим ценам и востребованности аренды.

📞 Свяжитесь с нами для подробной информации или организации просмотра — сделайте свой выбор для комфортной жизни в Infinity Villas уже сегодня!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 123.0 – 254.0
Цена за м², USD 5,492 – 6,427
Цена квартиры, USD 790,519 – 1,40 млн

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Коттеджный посёлок Infinity
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$651,016
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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