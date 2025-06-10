Коттеджный посёлок Infinity

🇷🇺 Infinity Villas — Роскошный комплекс с 3, 4 и 5-спальными виллами в Пейе, Пафос

Общая площадь вилл: от 123 м² до 309 м² | Участки: от 293 м² до 800 м² | Частный бассейн | Крытый гараж | Цены от €560 000 + НДС

Infinity — это элитный комплекс из 20 роскошных отдельно стоящих вилл с современным дизайном, расположенный в живописной деревне Пейя, всего в нескольких минутах езды от центра Пафоса, пляжей Корал-Бэй и уникального природного парка Акамас. Каждая вилла создана для комфортной жизни с применением энергоэффективных технологий, включая подогрев полов, системы VRF-кондиционирования, просторные террасы с панорамными видами на Средиземное море, а также отделку премиум-класса.

🏡 Основные характеристики вилл:

3, 4 или 5 спален с просторной планировкой

Участки от 293 м² до 800 м² с приватными бассейнами

Крытые веранды, паркинг и гараж для автомобилей

Панорамные виды на побережье

Высококачественные материалы отделки и энергоэффективная архитектура (класс А)

Отличная тепло- и звукоизоляция для комфорта круглый год

🌳 Инфраструктура комплекса:

Закрытая территория с благоустроенными зонами для прогулок

Быстрый доступ ко всем удобствам: рестораны, магазины, школы и спортивные площадки

Вблизи гольф-клубов, достопримечательностей и песчаных пляжей с «Голубым флагом»

Высокий уровень приватности и безопасности

📍 Расположение:

3 минуты до пляжей Корал-Бэй

10 минут до центра Пафоса

25 минут до международного аэропорта Пафоса

💼 Подходит для:

Постоянного проживания, отдыха или инвестиций — с высоким потенциалом доходности благодаря престижной локации, стабильно растущим ценам и востребованности аренды.

📞 Свяжитесь с нами для подробной информации или организации просмотра — сделайте свой выбор для комфортной жизни в Infinity Villas уже сегодня!