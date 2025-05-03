Invest Cafe - агентство зарубежной недвижимости, главный офис находится в Израиле.
Работаем на языках: русский, английский, иврит, китайский, испанский.
Филиалы в Греции, России, Канаде и Мексике.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по построению инвестиционной стратегии в сфере недвижимости
Для записи https://calendly.com/lvictory/express
Наши услуги:
- составление финансового портфеля в недвижимости (с подбором объектов в разных странах)
- сопровождение сделок купли-продажи
- юридическое, бухгалтерское, налоговое сопровождение
- помощь в проведении ремонтных работ
- управляющие компании для сдачи недвижимости в аренду
- помощь в получении ВНЖ и релокации