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Invest Cafe

Израиль, Тель-Авив
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
1 год 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano, עִברִית
Веб-сайт
Веб-сайт
investcafe.world/
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Об агентстве

Invest Cafe - агентство зарубежной недвижимости, главный офис находится в Израиле.
Работаем на языках: русский, английский, иврит, китайский, испанский.

Филиалы в Греции, России, Канаде и Мексике.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по построению инвестиционной стратегии в сфере недвижимости 
Для записи https://calendly.com/lvictory/express

Услуги

Наши услуги:

- составление финансового портфеля в недвижимости (с подбором объектов в разных странах)
- сопровождение сделок купли-продажи

- юридическое, бухгалтерское, налоговое сопровождение

- помощь в проведении ремонтных работ

- управляющие компании для сдачи недвижимости в аренду

- помощь в получении ВНЖ и релокации

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:19
(UTC+3:00, Asia/Jerusalem)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
1 агент
Новостройки
Смотреть все 3 новостройки
Туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост
Пломарион, Греция
от
$109,597
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в самом сердце Пирея, который меняет представление о городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, экологичное мышление и развитую инфраструктуру, формируя уникальную точку притяжения как для резидентов, так и для инвесторов. 📍 Идеальное расположение …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой квартал South Skra 8 & Doiranis - Kallithea
Жилой квартал South Skra 8 & Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Греция
от
$273,984
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
🏗 Описание проекта под Золотую Визу 📍 Локация Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу. Известен своими термальными источниками в прошлом Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Skyway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skyway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$147,956
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 45 м²
1 объект недвижимости 1
Skyway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Gate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м². 📍 Адрес: Gr. Lambraki 24–26, Пирей, Афины 🏙 Что такое Skyway? 14-этажное здание с 44 резиденциями (от сту…
Агентство
Invest Cafe
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Квартиры
Смотреть все 410 объектов
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
Квартира 1 комната в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Moschato Tavros
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Расположенный всего в нескольких минутах от Афин, этот динамичный и быстро развивающийся пр…
$275,028
Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
The Olympian Kallimarmaro AthensOne Building There seems little doubt that The Olympian K…
$358,436
Квартира 1 комната в Сириянохори, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Сириянохори
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
LOS ANGELES - роскошный курортный комплекс, расположен на в районе Газиверен на Северном Кип…
$74,900
Дома
Смотреть все 81 объект
Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Вилла в Пафосе стоимостью 750 000 евро (Цена включает в себя полы с подогревом, систему VRF …
$818,737
Вилла 5 комнат в Castelletto sopra Ticino, Италия
Вилла 5 комнат
Castelletto sopra Ticino
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Вилла на продажу на улице Арквелло в Кастеллетто-сопра-Тичино В очень тихом жилом районе …
$273,559
Вилла 6 комнат в Героскипу, Кипр
Вилла 6 комнат
Героскипу
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
Вилла в Пафосе стоимостью 1 200 000 евро (Цена включает в себя полы с подогревом, систему VR…
$1,31 млн
Вилла 5 комнат в Мармарион, Греция
Вилла 5 комнат
Мармарион
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Эта великолепная вилла предлагает расслабленную жизнь на острове, всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
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Израиль, Тель-Авив
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Израиль, Иерусалим
Год основания компании 2004
Новостройки 211 Жилая недвижимость 871 Долгосрочная аренда 66
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