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Жилой комплекс ELPEZ

Героскипу, Кипр
от
$1,44 млн
BTC
17.1738303
ETH
900.1538693
USDT
1 427 472.3885135
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26422
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

El Pez Luxury Living расположен там, где встречаются природная красота и история. Комплекс находится всего в 150 метрах от живописных песчаных пляжей и включает 7 роскошных вилл, стратегически размещённых таким образом, чтобы из каждой открывался вид на Средиземное море.
Эти виллы отражают не только красоту Средиземноморья, но и древнюю историю этого места. Величественные Царские гробницы стали источником вдохновения для архитектурного дизайна. Стены из штукатурки природных оттенков гармонично вписываются в окружающий ландшафт, создавая ощущение единства с природой.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 261.0
Цена за м², USD 5,532
Цена квартиры, USD 1,44 млн

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс ELPEZ
Героскипу, Кипр
от
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