Жилой комплекс ELPEZ

El Pez Luxury Living расположен там, где встречаются природная красота и история. Комплекс находится всего в 150 метрах от живописных песчаных пляжей и включает 7 роскошных вилл, стратегически размещённых таким образом, чтобы из каждой открывался вид на Средиземное море.

Эти виллы отражают не только красоту Средиземноморья, но и древнюю историю этого места. Величественные Царские гробницы стали источником вдохновения для архитектурного дизайна. Стены из штукатурки природных оттенков гармонично вписываются в окружающий ландшафт, создавая ощущение единства с природой.