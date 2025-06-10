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Жилой комплекс Nadia Park

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$416,992
BTC
4.9600399
ETH
259.9768984
USDT
412 273.7865134
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Квартиры Квартиры
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ID: 26336
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Nadia Park предлагает эксклюзивную коллекцию из шести стильных двухкомнатных апартаментов в очень востребованном районе Universal в Пафосе. Каждая резиденция, спроектированная для современной жизни, отличается открытой планировкой, высококачественной отделкой и собственными балконами, которые приглашают естественный свет и безмятежные виды. Благодаря энергоэффективности класса А, передовому климат-контролю VRF, подогреву пола и нагреву воды на солнечной энергии эти апартаменты предлагают устойчивость без ущерба для комфорта.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 97.5
Цена за м², USD 4,278
Цена квартиры, USD 416,992

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Nadia Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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