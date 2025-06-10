Жилой комплекс Nadia Park

Nadia Park предлагает эксклюзивную коллекцию из шести стильных двухкомнатных апартаментов в очень востребованном районе Universal в Пафосе. Каждая резиденция, спроектированная для современной жизни, отличается открытой планировкой, высококачественной отделкой и собственными балконами, которые приглашают естественный свет и безмятежные виды. Благодаря энергоэффективности класса А, передовому климат-контролю VRF, подогреву пола и нагреву воды на солнечной энергии эти апартаменты предлагают устойчивость без ущерба для комфорта.