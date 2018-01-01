Описание

Брокерская компания "Smart Home Invest" специализирующаяся в области продаж жилой, коммерческой недвижимости и инвестиционных проектов в Турции, уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших компаний Средиземноморья.

Мы предлагаем недвижимость по ценам застройщиков, БЕЗ КАКОЙ - ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ / СКРЫТОЙ КОМИССИИ для покупателей из России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ, а также из Европы, Турции, США и Арабских стран.

Мы предоставим Вам большой выбор недвижимости, а также полную и объективную информацию относительно всех предлагаемых нами объектов.