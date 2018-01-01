Smart Home
Брокерская компания "Smart Home Invest" специализирующаяся в области продаж жилой, коммерческой недвижимости и инвестиционных проектов в Турции, уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших компаний Средиземноморья.
Мы предлагаем недвижимость по ценам застройщиков, БЕЗ КАКОЙ - ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ / СКРЫТОЙ КОМИССИИ для покупателей из России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ, а также из Европы, Турции, США и Арабских стран.
Мы предоставим Вам большой выбор недвижимости, а также полную и объективную информацию относительно всех предлагаемых нами объектов.
- Наша компания предложит Вам более 1000 проверенных, ликвидных, наиболее интересных объектов недвижимости по хорошим ценам, на хороших условиях, на всем побережье.
У любой компании застройщика от одного до пяти различных объектов недвижимости. Согласитесь лучше выбирать из тысячи чем из пяти.
- Ценовая политика в Турции такова, что компания застройщик не может продавать дешевле чем продает агентство недвижимости, поэтому обращаясь к застройщику или в агентство недвижимости РАЗНИЦЫ В ЦЕНЕ НЕ БУДЕТ!
- Мы расскажем Вам как о достоинствах конкретного объекта, так и о недостатках. Компании застройщики естественно будут хвалить только свои объекты. Поэтому обратившись к нам Вы получите достоверную информацию о всех объектах недвижимости которые Вы выберете.
Кроме продажи недвижимости наше компания поможет Вам во всех областях связанных с жизнью:
- открытие бизнеса
- получения гражданства
- поможем сделать ВНЖ
- поможем открыть банковский счет
- поможем купить мебель, технику и т.д.
- поможем устроить детей в детский сад, школу, колледж, университет