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Smart Home

Турция, Mecidiyeköy Mah Mecidiyeköy yolu Cad no 6 kat 9 daire 11 şişli İstanbul (Головной офис)
;
Smart Home
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
northcyprussale.net
Описание

Брокерская компания "Smart Home Invest" специализирующаяся в области продаж жилой, коммерческой недвижимости и инвестиционных проектов в Турции, уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших компаний Средиземноморья.

Мы предлагаем недвижимость по ценам застройщиков, БЕЗ КАКОЙ - ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ / СКРЫТОЙ КОМИССИИ для покупателей из России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ, а также из Европы, Турции, США и Арабских стран.

Мы предоставим Вам большой выбор недвижимости, а также полную и объективную информацию относительно всех предлагаемых нами объектов.

  • Наша компания предложит Вам более 1000 проверенных, ликвидных, наиболее интересных объектов недвижимости по хорошим ценам, на хороших условиях, на всем побережье. 
    У любой компании застройщика от одного до пяти различных объектов недвижимости. Согласитесь лучше выбирать из тысячи чем из пяти.
     
  • Ценовая политика в Турции такова, что компания застройщик не может продавать дешевле чем продает агентство недвижимости, поэтому обращаясь к застройщику или в агентство недвижимости РАЗНИЦЫ В ЦЕНЕ НЕ БУДЕТ!
     
  • Мы расскажем Вам как о достоинствах конкретного объекта, так и о недостатках. Компании застройщики естественно будут хвалить только свои объекты. Поэтому обратившись к нам Вы получите достоверную информацию о всех объектах недвижимости которые Вы выберете.
Услуги

Кроме продажи недвижимости наше компания поможет Вам во всех областях связанных с жизнью:
- открытие бизнеса
- получения гражданства
- поможем сделать ВНЖ
- поможем открыть банковский счет
- поможем купить мебель, технику и т.д.
- поможем устроить детей в детский сад, школу, колледж, университет

Наши агенты в Турции
Алексей Королев
Алексей Королев
11 объектов
Агентства рядом
Home.com.tr
6 объектов

Home Real Estate – это прежде всего «Опыт, Доверие и Гарантии". Компания была основана в 2004 году и с того момента успешно осуществляет свою деятельность на турецком рынке недвижимости. С 2009 Home.com.tr начала партнерство со строительной компанией Ozdence Construction, что позволило компании стать более влиятельной и успешной в сфере строительства и недвижимости. Наша компания специализируется на предоставлении широкого спектра услуг на профессиональном уровне, мы выявляем тенденции для инвестиций в недвижимость, выбираем достойные земельные участки для создания эксклюзивных проектов, осуществляем поиск надежных строительных компаний для совместного сотрудничества, контролируем каждый этап строительства, осуществляем маркетинг, менеджмент и продажи. У нас огромный опыт строительства эксклюзивных вилл, резиденций и комплексов по индивидуальным проектам в Турции.

Info Gayrimenkul
Веста эстейт
5 объектов

Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально! Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации. Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы • В базе – только проверенные предложения. Ежедневное пополнение и корректировка • Безопасность. Мы сотрудничаем с крупными надежными застройщиками и добросовестными частными инвесторами • Интересы клиента – превыше всего. Мы ищем варианты по нескольким десяткам параметров • Прозрачность работы – условия сотрудничества четко прописаны в договоре • Долгосрочное сотрудничество – наша цель. Предлагаем услуги управления инвестиционной недвижимостью В Vesta Real Estate над каждым проектом работает слаженная команда – риэлторы, юристы, страховые агенты, переводчики, управляющие инвест-проектами. Мы на связи от момента обращения до получения документов на недвижимость.

Realty World UTM Gayrimenkul
34 объекта

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

PROinvest WORLD
129 объектов

С 2014 года наша компания занимается недвижимостью. Мы успешно зарекомендовали себя на российском и  международном рынке. Мы предлагаем нашим клиентам приобрести недвижимость в Турции для получения дохода в евро и диверсификации своего Инвестиционного портфеля. Мы комплексно подходим к решению вопроса клиента, от выявления потребностей до их удовлетворения.  

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