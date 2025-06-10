Коттеджный посёлок Golden Hills

Современные виллы с видом на море в Героскипу, Пафос
3 и 4 спальни | Площадь участка до 422 м² | Общая крытая площадь до 219 м²
Частный бассейн | Класс энергоэффективности A | Гараж | Современные технологии и отделка
Golden Hills — это эксклюзивный комплекс из 20 стильных вилл, расположенный на возвышенности в престижном районе Geroskipou, всего в нескольких минутах от центра Пафоса, пляжей и всей городской инфраструктуры. Современная архитектура, продуманные планировки и просторные участки делают этот проект идеальным выбором для жизни, отдыха и инвестиций.
🏡 Каждая вилла предлагает:
Просторную кухню и гостиную open-space
3 или 4 спальни, 3–4 ванных комнаты
Участки до 422 м² и крытые веранды до 37.76 м²
Частный бассейн 3×6 м и крытый гараж
Энергосберегающие окна, система VRF
Тёплые полы по всей вилле включены в стандартную комплектацию
Варианты меблировки под ключ и установка сигнализации
✨ Дополнительно можно заказать:
BBQ-зону – €10,000
Солнечные панели (6 кВт) – €10,000
Мебельный пакет – €35,000–€40,000
Охранную систему – по запросу
📍 Расположение:
5.2 км до пляжа
2.1 км до школы
2.2 км до супермаркета
3.5 км до госпиталя
4.8 км до гольф-клуба
12.6 км до аэропорта
💼 Подходит для:
ПМЖ, комфортного отдыха, долгосрочной аренды или инвестиционного владения
📞 Свяжитесь с нами для получения планировок, доступных вилл и личной консультации.