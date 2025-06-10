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Коттеджный посёлок Golden Hills

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$693,539
от
$4,046/м²
BTC
8.2495082
ETH
432.3919958
USDT
685 691.2536025
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26399
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современные виллы с видом на море в Героскипу, Пафос

3 и 4 спальни | Площадь участка до 422 м² | Общая крытая площадь до 219 м²
Частный бассейн | Класс энергоэффективности A | Гараж | Современные технологии и отделка

Golden Hills — это эксклюзивный комплекс из 20 стильных вилл, расположенный на возвышенности в престижном районе Geroskipou, всего в нескольких минутах от центра Пафоса, пляжей и всей городской инфраструктуры. Современная архитектура, продуманные планировки и просторные участки делают этот проект идеальным выбором для жизни, отдыха и инвестиций.

🏡 Каждая вилла предлагает:

  • Просторную кухню и гостиную open-space

  • 3 или 4 спальни, 3–4 ванных комнаты

  • Участки до 422 м² и крытые веранды до 37.76 м²

  • Частный бассейн 3×6 м и крытый гараж

  • Энергосберегающие окна, система VRF

  • Тёплые полы по всей вилле включены в стандартную комплектацию

  • Варианты меблировки под ключ и установка сигнализации

✨ Дополнительно можно заказать:

  • BBQ-зону – €10,000

  • Солнечные панели (6 кВт) – €10,000

  • Мебельный пакет – €35,000–€40,000

  • Охранную систему – по запросу

📍 Расположение:

  • 5.2 км до пляжа

  • 2.1 км до школы

  • 2.2 км до супермаркета

  • 3.5 км до госпиталя

  • 4.8 км до гольф-клуба

  • 12.6 км до аэропорта

💼 Подходит для:
ПМЖ, комфортного отдыха, долгосрочной аренды или инвестиционного владения

📞 Свяжитесь с нами для получения планировок, доступных вилл и личной консультации.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 172.0 – 205.1
Цена за м², USD 3,946 – 4,032
Цена квартиры, USD 693,539 – 809,129

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Коттеджный посёлок Golden Hills
муниципалитет Пафос, Кипр
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$693,539
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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