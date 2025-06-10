Коттеджный посёлок Golden Hills

Современные виллы с видом на море в Героскипу, Пафос

3 и 4 спальни | Площадь участка до 422 м² | Общая крытая площадь до 219 м²

Частный бассейн | Класс энергоэффективности A | Гараж | Современные технологии и отделка

Golden Hills — это эксклюзивный комплекс из 20 стильных вилл, расположенный на возвышенности в престижном районе Geroskipou, всего в нескольких минутах от центра Пафоса, пляжей и всей городской инфраструктуры. Современная архитектура, продуманные планировки и просторные участки делают этот проект идеальным выбором для жизни, отдыха и инвестиций.

🏡 Каждая вилла предлагает:

Просторную кухню и гостиную open-space

3 или 4 спальни, 3–4 ванных комнаты

Участки до 422 м² и крытые веранды до 37.76 м²

Частный бассейн 3×6 м и крытый гараж

Энергосберегающие окна, система VRF

Тёплые полы по всей вилле включены в стандартную комплектацию

Варианты меблировки под ключ и установка сигнализации

✨ Дополнительно можно заказать:

BBQ-зону – €10,000

Солнечные панели (6 кВт) – €10,000

Мебельный пакет – €35,000–€40,000

Охранную систему – по запросу

📍 Расположение:

5.2 км до пляжа

2.1 км до школы

2.2 км до супермаркета

3.5 км до госпиталя

4.8 км до гольф-клуба

12.6 км до аэропорта

💼 Подходит для:

ПМЖ, комфортного отдыха, долгосрочной аренды или инвестиционного владения

📞 Свяжитесь с нами для получения планировок, доступных вилл и личной консультации.