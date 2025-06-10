Жилой комплекс Tress

TRESS — это эксклюзивный жилой проект с тремя уровнями, где на каждом этаже расположен всего один роскошный апартамент с 2 спальнями. Такой формат обеспечивает максимальную приватность и тишину. Расположенные в самом сердце Пафоса, апартаменты находятся в шаговой доступности от Kings Avenue Mall, всего в 2 минутах езды от гавани и центра города, а также рядом с университетом AUB.

Каждая квартира отличается продуманной планировкой и премиальной отделкой: большие панорамные окна, скрытая система кондиционирования, тёплые полы (опция), встроенная сантехника, плитка крупного формата и дизайнерская кухня. Подходят как для комфортного проживания, так и для инвестиционного дохода в динамично развивающемся районе.