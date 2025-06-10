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Жилой комплекс Tress

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$461,388
BTC
5.4881203
ETH
287.6558495
USDT
456 167.3249658
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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ID: 26405
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

TRESS — это эксклюзивный жилой проект с тремя уровнями, где на каждом этаже расположен всего один роскошный апартамент с 2 спальнями. Такой формат обеспечивает максимальную приватность и тишину. Расположенные в самом сердце Пафоса, апартаменты находятся в шаговой доступности от Kings Avenue Mall, всего в 2 минутах езды от гавани и центра города, а также рядом с университетом AUB.

Каждая квартира отличается продуманной планировкой и премиальной отделкой: большие панорамные окна, скрытая система кондиционирования, тёплые полы (опция), встроенная сантехника, плитка крупного формата и дизайнерская кухня. Подходят как для комфортного проживания, так и для инвестиционного дохода в динамично развивающемся районе.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 93.0
Цена за м², USD 4,961 – 5,581
Цена квартиры, USD 461,388 – 519,062

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Tress
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$461,388
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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